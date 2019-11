A-Junior lässt den FC Eisenach jubeln

Fußball-Landesklässler FC Eisenach hat sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschiedet. Zum Abschluss einer durchwachsenen Hinrunde zeigten die Wartburgstädter im heimischen Stadion noch einmal ihr wahres Gesicht und feierten gegen die SG Herpfer einen ebenso hart erarbeiteten wie hochverdienten 2:1-Sieg. Eisenach verbesserte sich auf Rang sieben und vergrößerte den Abstand zum ersten sicheren Abstiegsplatz (15.) auf satte 12 Punkte – da sollte in der Rückrunde nichts mehr schiefgehen.

Auf gut bespielbarem Geläuf zeigten die Gastgeber die beste Leistung seit langem. Mit einem Manko: Der zielstrebig agierende Gastgeber machte in den ersten 45 Minuten nichts aus seiner Dominanz, ließ mehrere klare Möglichkeiten aus. Herpfs Ersatztorhüter Manuel Hildebrandt stand öfter im Brennpunkt als es ihm lieb war. Er konnte sich bei Schüssen von Patrick Scholz (12.) und Daniel Reinhardt (18.) auszeichnen. Wenig später flog Reinhardts Kopfball (18.) nur um Zentimeter am Ziel vorbei. Bei einer Doppelchance scheiterte auch Lucas Kraiczi an Herpfs Keeper. Der Abpraller landete bei Daniel Reinhardt, doch dessen Lupfer war zu lasch (24.). Anschließend verflachte das Geschehen etwas, ehe Kraiczi zu überhastet und ungenau zwei weitere Gelegenheiten ausließ (40./42.). Herpf blieb bis zum Halbzeitpfiff blass, auch weil Eisenachs Abwehr resolut klärte und die Angriffe der Südthüringer meist schon im Keim erstickte.

Kurz nach Wiederbeginn schüttelten Eisenachs Anhänger die Köpfe und bemühten eine altbekannte Floskel: „Wer seine Chancen nicht nutzt, wird bestraft“. Denn mit der ersten Chance überhaupt ging der Gast in Front. Als Eisenach eine Ecke schlecht klärte, zog Sebastian Hamm direkt ab und traf, für Renic unhaltbar, ins lange Eck (48.). Vom Rückstand nicht geschockt, drängte der FCE auf den Ausgleich. Bei Jonas Wiesners Kopfball hielt Hildebrandt abermals famos, doch wenig später unterliefen dem Schlussmann gleich zwei Schnitzer. Erst ein missglückter Abschlag in die Füße von Niklas Wiesner, dann ein Missverständnis mit Veit Zöller, so dass Patrick Scholz urplötzlich völlig frei nur noch zum 1.1 ins leer Tor einschieben musste (69.). Anschließend wurde es ein offeneres Spiel, da Herpfs quirlige Spitzen Stefan Kämmerer und Josip Grebenar nun mehr Akzente setzen.

Insgesamt zwingender wirkten aber weiter die Aktionen der Gastgeber, die nach klarem Foul an Daniel Reinhardt vergeblich auf den Elfmeterpfiff warteten (75.). Die Fehlentscheidung war glücklicherweise nicht spielentscheidend,. Sechs Minute später tankte sich nämlich erneut Niklas Wiesner auf dem rechten Flügel durch, seine Eingabe landete über Umwege bei Pascal Förster, der von der Strafraumkante flach und platziert zum umjubelten 2:1 (81.) traf. Es war das erste Landesklassen-Tor des 17-Jährigen, womit er gleichzeitig für eine weitere Premiere sorgte: Erstmals in dieser Saison konnte Eisenach nach einem Rückstand noch gewinnen.

FC Eisenach: Renic, Reinhardt (76. Brinschwitz), Stöber, Müller, N. Wiesner, Galozy, Förster, J. Wiesner, Schmidt, Kraiczi, Scholz, SR: Pfeifer, Z: 50, Tore: 0:1 S. Hamm (48.), 1:1 Scholz (69.), 2:1 Förster (81.).