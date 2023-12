AC Mailand rettet sich gegen Newcastle in Europa League

Newcastle Die AC Mailand hat sich dank eines hart umkämpften 2:1 (0:1) gegen Newcastle United noch auf Rang drei der Dortmunder Champions-League-Gruppe gerettet und das komplette Aus im Fußball-Europapokal verhindert.

Nur der verlorene direkte Vergleich mit Paris Saint-Germain, das gegen den BVB am Mittwochabend nicht über ein 1:1 hinaus kam, kostete Mailand Rang zwei und das Achtelfinale. Newcastle dagegen rutschte am letzten Spieltag noch auf Rang vier und ist nicht mehr international vertreten.

Ohne Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan und weitere Stammspieler in der Startaufstellung unterlag der FC Barcelona dem FC Antwerpen überraschend 2:3 (1:1). Gündogan bereitete in der Nachspielzeit mit einem Freistoß den Ausgleich durch Marc Guiu vor (90.+1), doch Antwerpen traf danach noch ein drittes Mal. Für die zuvor bereits qualifizierten Katalanen reichte es dennoch zu Rang eins in der Gruppe, weil Schachtar Donezk 3:5 (1:2) beim FC Porto unterlag. Die Portugiesen sicherten sich damit Rang zwei in Gruppe H, Donezk spielt in der Europa League weiter, Antwerpen ist raus.

Atlético Madrid entschied das Duell um den Sieg in Gruppe E für sich und bezwang Lazio Rom 2:0 (1:0). Feyenoord Rotterdam verlor 1:2 (0:1) gegen Celtic Glasgow, hatte Rang drei aber schon vor dem Anpfiff sicher. Für die Schotten war es der einzige Sieg in der Gruppenphase.

In der Leipziger Gruppe G gelang Manchester City eine perfekte Bilanz. Das 3:2 (1:0) gegen Roter Stern Belgrad war der sechste Sieg im sechsten Gruppenspiel. Die Serben sind als Letzter ausgeschieden, auf Rang drei geht es für Young Boys Bern nach dem 1:2 gegen Leipzig in der Europa League weiter.