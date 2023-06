Achter Neuzugang: FC Rot-Weiß Erfurt leiht BVB-Talent aus

Erfurt. Was sich Trainer Fabian Gerber von dem Flügelflitzer von Borussia Dortmunds U19-Mannschaft verspricht.

Der FC Rot-Weiß bastelt weiter am neuen Kader für die zweite Saison in der Regionalliga Nordost. Kurz vor dem Vorbereitungsstart an diesem Mittwoch (17 Uhr/Gebreite) gaben die Erfurter bereits den achten Neuzugang bekannt.

Noa-Gabriel Simic wechselt Borussia Dortmunds U19-Mannschaft an den Steigerwald. Der Deutsch-Kroate wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen und erhält die Rückennummer 79.

Fabian Gerber freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem 18-Jährigen: „Gabi ist ein junger, talentierter Spieler mit guter Ausbildung in Augsburg und Dortmund. Mit seinem starken linken Fuß kann er offensiv auf beiden Seiten und auch in der Mitte spielen. Wir freuen uns, dass er seine ersten Schritte im Männerfußball bei uns machen will“, sagt der Trainer.

Der Linksfuß fühlt sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten. In der abgelaufenen Saison der A-Junioren-Bundesliga West stehen zwei Treffer und vier Torbeteiligungen für ihn zu Buche. Außerdem bereitete er in der Uefa-Youth-League drei Tore vor.

Ehe er 2022 nach Dortmund wechselte, spielte Simic für die Jugendteams des FC Augsburg. In seiner letzten Saison bei den Fuggerstädtern gelangen ihm zwölf Tore in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest.

Jetzt vervollständigt er die achtköpfige Gruppe an Neuzugängen, die am späten Mittwochnachmittag ihren Trainingseinstand bei Rot-Weiß geben wird. Zuvor hatten die Erfurter schon Michael Seaton und Kwabe Schulz (beide Berliner AK) sowie Lucas Zeller (Schweinfurt 05), Robin Fabinski (Barockstadt Fulda), Natanas Zebrauskas (Greuther Fürth II), Daniel Krasucki (Tennis Borussia Berlin) und Maxime Langner (Erzgebirge Aue/U19) unter Vertrag genommen.