Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Achterbahnfahrt ohne Pause für Erfurts Eishockey-Drachen

Nur allzu gern hätte Reto Schüpping auch diesmal die Drachenfans wieder zum gemeinsamen „Uffta“ aufgefordert. Die schöne Tradition nach Siegen hätte dem Stürmer der Black Dragons Erfurt diesmal besonders viel Spaß gemacht, denn gegen Leipzig waren mit 1129 gut doppelt so viele Zuschauer da wie bisher im Saisonverlauf bei den Erfurter Heimspielen. Doch es hat nicht sollen sein: Das 1:6 gegen Leipzig am 28. Dezember war die dritte Niederlage in Folge, der zwei Tage später in Tilburg die vierte folgte.

Es ist die vierte Niederlagenserie der Drachen in der Eishockey-Oberliga Nord. Sie starteten die Saison mit vier Pleiten, ehe bei Schlusslicht Krefeld der erste Sieg folgte. Anschließend verlor das Carroll-Team erneut viermal, ehe mit fünf Siegen aus sieben Spielen, unter anderem dem Coup gegen Tilburg, die stärkste Saisonphase folgte. Mit Sieg gegen Essen will Erfurt auf Pre-Playoffplatz springen Doch just, als nach dem Auswärtssieg in Essen Ende November das Blatt zum Guten gewendet schien, folgten sogar fünf Niederlagen am Stück. Die Achterbahnfahrt der Erfurter erreichte mit den starken Heimsiegen gegen den Zweiten Herne und Duisburg ein kurzes Zwischenhoch, ehe mit der aktuelle Pleitenserie wieder die Talfahrt begann. Zum dritten Mal soll eine solche am Freitagabend nach vier Stationen gestoppt werden. Das Duell gegen die Moskitos Essen ab 20 Uhr ist ein Schlüsselspiel im Kampf um die Pre-Playoffs der Plätze sieben bis zehn. Auf dem letzten Pre-Playoffplatz stehen aktuell ebenjene Essener mit einem Punkt Vorsprung auf Erfurt. Mit einem Sieg in regulärer Spielzeit würden die Drachen diesen also erobern und überhaupt zum ersten Mal im Saisonverlauf nicht mehr auf dem vorletzten oder letzten Platz stehen. Da Essen sogar die letzten sieben Spiel verloren hat, scheint es machbar, dass Reto Schüpping nach dem Spiel mit seinen Teamkameraden aufs Eis läuft und die Fans auffordert: „Gebt mir ein U!“