Alexander Tasch: „Dann würden wir in die Geschichtsbücher eingehen“

Unstrut-Hainich-Kreis. Alexander Tasch und Frank Stensky peilen im Sommer bei der Rallye Breslau den Titel-Hattrick an. Im Interview verrät Tasch, wie der gelingen soll.

Der Struther Alexander Tasch und der Mühlhäuser Frank Stensky streben bei der 1500 Kilometer langen internationalen Rallye Breslau vom 28. Juni bis 2. Juli in ihrem knapp 400 PS-starken Mercedes der G-Klasse den dritten Sieg in Serie an. Der 37-jährige Navigator Tasch verrät unter anderem, was der Titel-Hattrick für das Duo aus dem Unstrut-Hainich-Kreis bedeuten würde.

Wie sehr freuen Sie sich auf den Rallye-Sommer und die Chance, den dritten Sieg in Folge bei der Rallye Breslau zu holen?

Wir sind natürlich unheimlich motiviert. Uns ist selbstverständlich bewusst, dass wir den dritten Titel in Folge nicht im Vorbeigehen holen können. Dazu ist die Konkurrenz zu stark. Aber sollte uns das gelingen, dann würden wir in die Geschichtsbücher eingehen.

Worauf wird es bei der Jagd auf den erneuten Triumph besonders ankommen?

Die Konkurrenz wird immer stärker, gerade die Niederländer haben ganz schön aufgerüstet. Wenn du ganz vorne landen willst, dann reicht ein schnelles Auto alleine nicht aus. Dann muss alles passen: Technik, Navigation und das Team. Schon der kleinste Fehler kann entscheidend sein. Ob ein Reifenwechsel drei oder fünf Minuten dauert, kann bereits den Unterschied ausmachen.

Wer sind die härtesten Konkurrenten?

Insgesamt werden 300 Starter dabei sein. Viele Niederländer sind sehr stark, aber auch die Franzosen, Polen und Bulgaren. Auch ein deutsches Duo aus Plauen, mit dem wir befreundet sind, ist nicht zu unterschätzen.

Was wird sich durch Corona bei der Rallye ändern?

Da gibt es zum Glück keine riesigen Unterschiede. Es wird natürlich keine großen Siegerpartys geben können. Aber beim sportlichen Geschehen an sich wird nicht viel anders sein.