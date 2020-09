New York. Seine Psyche war der bislang stärkste Gegner von Alexander Zverev. Bei den US Open hat der deutsche Tennisstar eine neue innere Balance entdeckt.

US Open Alexander Zverev: „Irgendwie prallt alles an mir ab“

Es ist eine kalte Grand-Slam-Welt, in der sich der große Wanderzirkus des Tennis gerade in New York wiederfindet. Ausgerechnet in dieser Stille, in der nüchternen Geschäftsmäßigkeit der US Open 2020, hat Alexander Zverev eine neue innere Balance entdeckt – ein mentales Gleichgewicht, das ihn nun bis ins erste Halbfinale seiner Karriere im Big Apple getragen hat.