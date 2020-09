Alles auf Anfang beim FC Rot-Weiß Erfurt

Cheftrainer Robin Krüger verlässt am späten Nachmittag das Trainingsgelände.

Am Mittwochnachmittag kehrte Robin Krüger noch einmal an seinen Arbeitsplatz beim FC Rot-Weiß zurück. Auf dem Rasen stand der 31-Jährige allerdings nicht mehr. Eine Viertelstunde vor Auftakt der Übungseinheit verließ er das Trainingsgelände wieder. „Ich bin nicht zurückgetreten“, erklärte er, nachdem der Verein in einer Stellungnahme zuvor von dessen Rücktritt geschrieben hatte.