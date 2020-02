Alles für die Daube

Es wird scharf geschossen in der Erfurter Eishalle. Eine runde schwarze Hartgummischeibe ist das Ziel der Träume. Je nach Spielsituation wird die Daube, wie die Gummischeibe heißt, mal mit Gefühl anvisiert, um das Spielgerät, eine Metallscheibe, aus der ein schmaler Holz- oder Kunststoffgriff hervorschaut, möglichst nah an ihr zu platzieren. Oder mit Karacho, wenn es gilt, das Spielgerät des Gegners wegzuschieben. Das Ganze wird nicht, wie beim nahen Verwandten, dem Curling, mit Beseneinsatz unterstützt, auch wenn die Sätze eines Spiels Kehren heißen. Nur die eigene Kraft und Präzision zählen. Willkommen beim Eisstockschießen!

Auch hier sieht man die Auswirkungen des Klimawandels. Der TERV-Pokal des Thüringer Eis- und Rollsportverbandes, vom Ausrichter, dem Sport- und Spielvereins Inselsberg Brotterode, gern als Inselsbergpokal bezeichnet, findet diesmal nicht wie sonst im Freien statt. Der alte Teich in Brotterode trägt kein Eis, also muss der Wettkampf diesmal in der Kartoffelhalle der Landeshauptstadt ausgetragen werden. Die obligatorischen „Kurzen“, die in den Spielpausen zur Erwärmung mit einem Tablett herumgereicht werden, dürfen trotzdem nicht fehlen. Wenn nicht gerade Metall- auf Gummischeiben geschossen werden, wird geplaudert und gelacht. Es hat was von einem Familientreffen.

Das Spielgerät, eine Metallscheibe mit Holz- oder Kunststoffgriff, muss so nah wie möglich an die „Daube“ geschossen werden. Foto: Jakob Maschke

Dabei geht es dennoch durchaus professionell zu. Einige der besten deutschen Eisstocksportler sind dabei. „Beim TERV-Pokal werden Ranglistenpunkte für die Bundesliga gesammelt. Es gibt sogar Weltmeisterschaften im Eisstockschießen“, informiert Daniel Döring. Seine Brotteröder Mannschaftskameraden bezeichnen Döring als das „Rechenbüro“. Er ist dafür zuständig, dass die korrekten Spielergebnisse auf den kleinen Zetteln mit den vorgedruckten Feldern für die einzelnen Kehren notiert werden. Jedes der zwölf Teams besteht aus vier Spielern, pro Kehre hat jeder Spieler einen Versuch. Für das Spielgerät, das der Daube am nächsten liegt, kriegt das Team drei Punkte, für jedes weitere zwei. Maximal sind also neun Punkte pro Kehre möglich. Jedes Spiel hat sechs dieser Durchgänge.

Es ist erstaunlich, von woher die Mannschaften die Reise nach Erfurt angetreten haben. Zwei Teams aus Dortmund sind dabei, eins aus Binsfeld in Rheinland-Pfalz, eins aus Büblingshausen im hessischen Wetzlar, eins aus Zeuzleben in Bayern, dem Mekka des deutschen Eisstocksports. Die sächsische Fraktion bilden Jonsdorf und Crimmitschau, aus Thüringen sind Brotterode, Lok Meiningen, der KSSV Weimar, der WSV Ilmenau und der ESC Erfurt vertreten.

Nach mehr als vier Stunden steht dann auch der Sieger fest. Der RSV Büblingshausen hat am genauesten gezielt und nimmt den Pokal mit nach Hause. Gastgeber Brotterode darf sich im fremden Wohnzimmer immerhin über den zweiten Platz freuen.