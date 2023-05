Alles zum 50. Rennsteiglauf: Startzeiten, Partys und Verkehr

Jubeln dürfen alle Finisher im schönsten Ziel der Welt in Schmiedefeld – wie hier Elisabeth Rusteberg aus Weimar vor zwei Jahren.

Schmiedefeld. Wann wird wo am 13. Mai beim Rennsteiglauf gestartet? Bis wann müssen die Läufer spätestens im Ziel sein? Welche Party gibt es vor und nach dem Jubiläumslauf? Und welche Straßen sind für die Besucher im Thüringer Wald gesperrt?

Der GutsMuths-Rennsteiglauf ist eine der Thüringer Kultmarken wie Bratwurst, Klöße oder Wartburg. Am 13. Mai feiert dieser 50-jähriges Jubiläum. Rund 20.000 Läufer und Wanderer und 40.000 Zuschauer werden an diesem Samstag auf dem Kamm des Thüringer Waldes erwartet. 1700 Freiwillige sorgen dabei dafür, dass die Gäste sicher ins schönste Ziel der Welt in Schmiedefeld kommen.

Hier sind die wichtigsten Informationen zum 50. GutsMuths-Rennsteiglauf:

Strecken, Startnummern und Zeiten

Supermarathon (73,9 km): 6 Uhr, Eisenach (Marktplatz), Zieleinlauf ca. ab 11.15 Uhr (bis 18 Uhr)

Marathon (42,2 km): 9 Uhr, Neuhaus, Ziel ab 11.30 Uhr (Zielschluss 18 Uhr)

Halbmarathon (21,4 km): 7.30 Uhr, Oberhof (Thüringer Skisport-Arena), Ziel ab 8.30 Uhr (bis 11.30 Uhr), Blockstart mit je 500 Läufern (2-min-Abstand)



Nordic Walking-Tour (18 km): 8.30 Uhr, Wanderung 8.40 Uhr, Oberhof (Skisport-Arena), Zielschluss 15 Uhr

Juniorcross (1,1 bis 7,2 km): ab 9.05 Uhr, Schmiedefeld (Zielschluss bis 12 Uhr)

14. Mai, Sonntag: Kloßlauf (10,2 km) und Läuferfrühschoppen, Schmiedefeld, Sportplatz

Nachmeldungen für Supermarathon und Marathon noch zwei Stunden vorm Start möglich.

Startnummern gibt es am Freitag in den Startorten ab 13 Uhr (Oberhof) bzw. 14 Uhr Eisenach und Neuhaus, am Samstag dann zwei Stunden vor dem Start.

Läuferpartys auf dem Rennsteig

Heichelheimer Kloßpartys in Eisenach (Markt), Neuhaus (GutsMuths-Halle), Oberhof (Dreifelderhalle Jägerstraße)

Rennsteiglauf-Party ab 18 Uhr in Schmiedefeld (Sportplatz), Warmup ab 15 Uhr

Köstritzer Läuferfrühschoppen ab 10 Uhr in Schmiedefeld (Sportplatz), 12 Uhr: Sportlerchor „Die Bergfreunde).

Medaillen, Laufchips, Ergebnisse

Jeder Finisher erhält bei seinem Zieleinlauf eine Erinnerungsmedaille.

Laufchip zur Zeitmessung in die Schnürsenkel einbinden oder am Bein befestigen (nicht oberhalb des Knies, dann keine Messung, keine Metalldrähte zur Befestigung verwenden)

Alle Ergebnisse gibt es laufend online (Aktualisierung stundenweise), offizielle Ergebnislisten fünf Tage nach dem Lauf auf www.rennsteiglauf.de, Infos am Lauftag auch über Facebook, Instagram und www.mikatiming.de

Verkehrsregeln beim Rennsteiglauf

Verkehrsbehinderungenund Straßensperrungen auf dem gesamten Rennsteig und rund um Oberhof und Schmiedefeld zwischen 6 und 18 Uhr. Läufer haben immer Vorfahrt.

Die Straßen sind voll gesperrt (nur frei mit Sondergenehmigung):

L3004 - L1140 Rennsteigkreuzung - OL Schmiedefeld (8 - 18 Uhr), L3004 Schleusingerneundorf - OE Schmiedefeld (8 - 18 Uhr), L1140 Suhl-Schmiedefeld (8 - 18 Uhr), L1129 Rondell Oberhof-Einfahrt Schneekopf (7 - 8.30 Uhr), L1129/L263 Einfahrt Schneekopf-Rennsteigkreuzung L3004 (8.30 - 18 Uhr), L2615 Schmücke-Gehlberg (6.30 - 18 Uhr), L2052 Schwalbenhaupt-Kahlert (10 - 16 Uhr), Gemeindestraße Ortslage Allzunah-Frauenwald (10 - 16 Uhr), B281 Neuhaus a. R.-Steinheid (8.45 - 9.45 Uhr), L1112 Katzhütte, Masserberger Str.- L1138 (9 - 13 Uhr)

Für Läufer und Begleiter bieten die Organisatoren wieder einen Bustransfer zum Startort, sowie den Gepäcktransport an. Die genauen Abfahrtszeiten und Orte finden sie im offiziellen Programmheft Rennsteiglauf 2023 auf der Internetseite www.rennsteiglauf.de

