Als Bernd Schneider beim TSV Zollhaus getunnelt wurde

Es sind die Kleinigkeiten, die dann doch im Gedächtnis bleiben: „Als Bernd Schneider hier mit Grasshoppers Jena war, hab ich ihn getunnelt“, erzählt Jörg Stoll. Und lacht. Für den Vorsitzenden des TSV Zollhaus waren die Fußballspiele der Alten Herren gegen den 1. FC Nürnberg, Rot-Weiß Erfurt, Lok Leipzig oder dem 1. FC Magdeburg immer eine besondere, eine „richtig schöne“ Geschichte, die nicht nur Spaß bereiteten, sondern bei denen auch mit Spendengeldern für die Jenaer Krebsklinik heraussprangen.

In diesem Jahr wollten die Jenaer auch wieder beim TSV begrüßt werden. Doch es kam Corona dazwischen, das Traditionsspiel fiel aus. Gleiches passierte mit dem runden Geburtstag der Kamsdorfer: Denn mit der laufenden Nummer 125 im Vereinsregister vom 14. September 1990 mussten auch die Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag verschoben werden: „Die Auflagen waren für uns als kleiner Verein aber einfach nicht zu erfüllen“, sagt Stoll.

Dabei hätten die Kamsdorfer viel zu erzählen: Denn nicht wenige der derzeit knapp 300 Mitglieder sind seit Jahrzehnten bei dem reinen Fußballverein, der im Landkreis derzeit der einzige ist, bei dem Männer wie Frauen in mehr als einem Dutzend Mannschaften dem runden Leder hinterher jagen. Extremsportler, Volleyballer und Tischtennisspieler gehören zwar auch zum TSV, doch stehen die nicht im Punktspielbetrieb.

Der Blick zurück ist freilich imposant – und vor allem dank des Schriftführers und Kassenwartes Markus Seidel gut nachzuvollziehen: Gleich im Dutzend stellt der ehemalige Torwart die prall gefüllten Leitz-Ordner auf den Tisch, in denen es nur so von Erinnerungen wimmelt: Da spielten Mitte der 90er Jahre der Neubau des Sportlerheimes, den die Vereinsmitglieder in Eigenleistung stemmten, natürlich eine große Rolle: „Das war nach der Neugründung eine großartige Aufbruchstimmung, eine tolle Zeit“, erinnert sich Stoll, der zu dieser Zeit auch Vorsitzender wurde. Aber Neugründung? Ja, denn den Turnverein Zollhaus gab es eigentlich schon seit 1896, allerdings wurde dieser dann zu Beginn des zweiten Weltkrieges aufgelöst.

Zur Jahrtausendwende erlebte der TSV dann seine sportliche Glanzzeiten: Die Fußballer stiegen 2001 in die Bezirksliga auf, spielten drei Jahre in dieser Liga. Zudem machte sich der Verein einen Namen als Turnier-Organisator sowohl im Freien als auch in der Halle, lockte junge und ältere Sportler aus dem kleinen Ort, aber auch aus der Umgebung in den Verein, der auch die eine oder andere Kirmes veranstaltete. „Unsere gute Arbeit mit vielen engagierten Ehrenamtlichen sprach und spricht sich herum“, ist Stoll nicht ohne Grund stolz. „Der Mitgliederzulauf ist zur Zeit extrem“, sagt der Vereinsvorsitzende. Sie alle hoffen darauf, dass man den runden Geburtstag nun im kommenden Sommer unbeschwert feiern kann: „Im Mai/Juni vielleicht gleich mit einer Festwoche“, blickt Jörg Stoll optimistisch voraus. Und dann auch gegen Grasshoppers Jena mit einem Bernd Schneider, der sich dann ganz bestimmt nicht mehr tunneln lassen will.