Als hätte es die Zwangspause nie gegeben: Drachen siegen 6:0

Erfurt. Die Black Dragons Erfurt fegen nach ihrer Corona-Pause Diez-Limburg vom Eis. Die dritte Sturmreihe ebnet recht spät den Weg, zu den Matchwinner avancieren indes zwei Stürmer und ein radschlagender Torwart, der selten spielt.

Als hätte es ihre coronabedingte Zwangspause von vier Spielen nicht gegeben, knüpften die Black Dragons Erfurt nahtlos an ihre zuvor starke Phase in der Eishockey-Oberliga Nord an. Sie ließen am Sonntag der EG Diez-Limburg, in der vergangenen Saison noch ihr Angstgegner, beim 6:0 keine Chance.

Es dauerte aber lange, ehe die Erfurter nach zahllosen vergebenen Chancen den Torreigen eröffneten. Die junge dritte Sturmreihe sorgte für das 1:0 (36./Denner auf Vorlage von Herrschaft und Weigandt). Zu den Matchwinnern avancierten letztlich aber Gerartz mit drei Treffern und Schüpping mit vier Assists.

Auch der dritte Torwart Steffen, der eine seiner seltenen Bewährungschancen erhielt, konnte sich mehrfach auszeichnen und verbuchte einen Shutout. Ausgelassen schlug er nach dem Spiel vor den feiernden Drachenfans in voller Montur zwei Räder auf dem Eis.

Mit dem Sieg festigte Erfurt weiter seinen fast schon sicheren achten Platz, der für die Pre-Playoffs berechtigt.