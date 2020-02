Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alster-Damen und Kölner Herren erneut Hallenhockey-Meister

Stuttgart (dpa) – Die Herren von Rot-Weiss Köln haben zum elften Mal die deutsche Meisterschaft im Hallenhockey gewonnen. Der Rekordchampion setzte sich in Stuttgart im Endspiel mit 7:6 (4:2) gegen den Berliner HC durch.

Matchwinner bei den Domstädtern war der ehemalige Berliner Jonas Gomoll (16./25./29./58.) mit vier Toren. Die Treffer für die in dieser Saison zuvor noch unbesiegten Berliner markierten Anton Ebeling (18./40.), Tim Strüven (26.), Marian Klink (42.), Lukas Kilpper (44.) und Paul Dösch (59.). Für Köln waren zudem Florian Pelzner (43.), Joshua Delarber (20.) und Maximilian Siegburg (49.) erfolgreich.

Bei den Damen ist der Club an der Alster zum fünften Mal deutscher Meister. Der Nordchampion gewann das Finale in Stuttgart gegen den Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 4:3 (1:2).

Die Hamburgerinnen drehten dabei einen 0:2-Rückstand durch zwei Treffer von Emily Wolbers (32./41. Minute) sowie Tore von Emily Kerner (27.) und Marie Jeltsch (37.) in eine 4:2-Führung. Greta Gerke (6.) und Luisa Steindor (10.) hatten zuvor für den Westmeister getroffen, der in der Schlussphase durch Gerke (53.) auf 3:4 verkürzte. Beide Teams standen sich bereits im dritten Jahr in Serie im Endspiel gegenüber.