Altengottern schlägt in der Nachspielzeit noch zweimal zu

Mit dem klaren, aber zu hohen 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Grün-Weiß Siemerode hat der SV Altengottern in der Fußball-Landesklassen, Staffel 2, den Abstand zu den Verfolgern auf nunmehr neun Zähler ausgebaut.

Das Spitzenspiel Zweiter gegen Vierter nahm schnell Fahrt auf. Ein erstes Zuspiel aus dem Mittelfeld in den Lauf vom Außenspieler Christian Brehm nahm dieser mit und schoss am herauseilenden Siemeröder Torwart Christoph Tauber vorbei ins lange Eck zum frühen 1:0 (4.). Die Freude auf Seiten der Hausherren hielt jedoch nicht lange an, denn Schiedsrichter Gassmann zeigte nur 120 Sekunden danach zurecht auf den Elfmeterpunkt im Altengotterschen Strafraum. Kevin Taubert nutze das, um seinen zwölften Saisontreffer zu markieren.

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, keiner versteckte sich. Doch viele Gelegenheiten konnten beide nicht vorweisen, die Abwehrreihen agierten konzentriert. Gefahr drohte fast nur nach ruhenden Bällen. Einen Freistoß zirkelte Altengotterns Zugang Andrejs Kirilins zum 2:1 ins Netz (22.). Kurz darauf traf sein Mitspieler Sandro Euchler nur die Latte (25.). Kurz vor der Pause scheiterte Brehm am glänzend reagieren Taubert.

In Halbzeit zwei waren die Gäste überlegen, pressten früh. Das knappe Ergebnis sorgt für erhitzte Gemüter auf beiden Seiten, bei jedem Pfiff wurde der Referee verbal attackiert. Erst nach 71 Minuten gab es wieder einen fußballerischen Höhepunkt, als der eingewechselte Denis sich durchsetzte und auf Pawel Kulczyk passte – dieser aber verzog.

Siemerode versuchte nun alles: Christoph Thuene ging in den Strafraum, scheitert im Eins-gegen-Eins am Klassekeeper der Platzherren(88.).

Gelb-Rot für Hackethal

In der Nachspielzeit wurde es dann noch mal turbulent. Der eingewechselte Jannik Hackethal holte sich für zwei Fouls die Ampelkarte. Das zweite passierte im gegnerischen Strafraum: Kulczyk sorgte vom Punkt für die Entscheidung (90+3.). Für den Abschluss sorgte der starke Kirilins, der einen Doppelpack schnürte.

„Ich war mit unserer Leistung über die gesamte Spielzeit sehr zufrieden. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf keinesfalls wieder. Ein Remis wäre gerecht gewesen“, bedauerte Siemeröder Spielertrainer Wellmann. Altengotterns Coach Marcus Czeromin hatte „die erwartet schwere Begegnung zweier gleichwertiger Teams“ gesehen. „Siemerode hat uns heute die Lust am Kombinieren genommen. Die Nachspielzeit hat es deutlicher gemacht, als es war“, gab Czeromin nach dem elften Saisonerfolg zu.