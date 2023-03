Andreas Toba führt deutsche Turn-Riege bei EM an

Der 32-jährige Andreas Toba führt die deutsche Riege bei den EM in Antalya an.

Andreas Toba führt die Riege der deutschen Turner bei den Europameisterschaften im türkischen Antalya an.

Neben dem 32 Jahre alten Routinier aus Hannover nominierte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Freitag vorerst nur weitere vier von möglichen fünf Startern. Mit zum Aufgebot gehören Lucas Kochan aus Cottbus, der am Vortag im Olympischen Trainingszentrum in Kienbaum den Qualifikations-Mehrkampf mit 79,700 Punkten gewonnen hatte, Nick Klessing (Halle/Saale) sowie die EM-Debütanten Pascal Brendel (Wetzlar) und Milan Hosseini (Böckingen).

„Toba hat den stärksten Eindruck hinterlassen“

Vorerst nicht zur Mannschaft zählt Nils Dunkel. Der EM-Dritte von 2022 am Pauschenpferd hatte bei der Qualifikation enttäuscht und auch an seinem Erfolgsgerät gepatzt. Der 26 Jahre alte Erfurter bekommt bei einem Überprüfungswettkampf noch die Chance, sich für die EM zu qualifizieren. Am kommenden Dienstag soll entschieden werden, wer als sechster Turner mit zu den Titelkämpfen vom 11. bis 16. April fährt.

„Andreas Toba hat bei der EM-Qualifikation den stärksten Eindruck hinterlassen, und wir freuen uns, dass er das Männer-Team in Antalya mit seiner Erfahrung und vorbildlichen Einstellung anführen wird. Wir erhoffen uns aber auch gerade von den jungen Turnern, dass sie die Chance bei einem großen Event nutzen und Akzente setzen werden“, sagte DTB-Sportdirektor Thomas Gutekunst.

Bei den Europameisterschaften muss die Mannschaft mindestens Rang 13 belegen, um sich für die Weltmeisterschaften vom 30. September bis 8. Oktober in Antwerpen zu qualifizieren. Dort werden die Startplätze für die Olympischen Spielen 2024 in Paris vergeben.