Angebot für Jugendliche soll größer werden

Ben Eismann (Vorsitzender), Silke Thierfelder (Finanzwart) und Ralf Sieland (Stellvertreter, von links) wurden von den Delegierten in den Vorstand des SV Thuringia Königsee gewählt.

Nach Zeiten von Notlösungen um den Vorsitz des SV Thuringia hat die Delegiertenkonferenz im Waldhaus der Rinnestadt Nägel mit Köpfen gemacht. Einstimmig wurde bei dieser der jetzt amtierende Ben Eismann auf diesem Posten bestätigt. Eismann, in Königsee aufgewachsen, Lehrer an der Rudolstädter Schillerschule und Mitglied der Abteilung Bogensport, hat seit 2019 den Vorsitz inne. In dieser Zeit hat er schon persönlichen Kontakt gesucht zu den verschiedensten Abteilungen des SV Thuringia, der ein Mitgliederschrumpfen durch die Ausgründung der Fußballer zu verzeichnen hat.

Gegenwärtig verzeichnet der größte Sportverein der Rinnestadt knapp 230 Mitglieder, die in zehn Abteilungen ihrem sportlichen Hobby nachgehen. Seit der Wiederaufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes unter Einhaltung der Hygieneregeln läuft das Vereinsleben langsam wieder an. Neue Ideen werden erneut aufgegriffen, wie die Planung eines großen Sportfestes. Um diese und andere Fragen zu klären, sollen im zwei Monatstakt erweiterte Vorstandssitzungen sowie jeweils davor ein engeres Vorstandstreffen mit dem Stellvertreter Ralf Sieland und Finanzwart Silke Thierfelder durchgeführt werden.

Ein Hauptaugenmerk hat der Thuringia-Vorstand auf die Jugendarbeit gelegt. So soll verstärkt in den drei Königseer Bildungseinrichtungen geworben werden. Gefragt sind da auch die einzelnen Abteilungen beim Angebot von Trainingszeiten, um Schüler zum Sporttreiben zu begeistern. Eine Präsentation über den SV Thuringia ist ebenfalls angelaufen, bei der die Abteilung Lauf sowie allgemeiner Kindersport die Vorreiter sind. Auch die gegenseitigen Beziehungen beziehungsweise Unterstützung zu den anderen Sportvereinen der Rinnestadt gehörte im Rechenschaftsbericht zum Themenkreis.