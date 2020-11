Angst vor Plauderei: Skeleton-Weltmeisterin Hermann darf nicht ins Team-Hotel

Christian Baude könnte sich eigentlich zurücklehnen. Der neue Skeleton-Bundestrainer aus Oberhof verfügt derzeit über das wohl stärkste Team der Welt. Mit Tina Hermann (Königssee) und dem Oberhofer Christopher Grotheer stellt Deutschland beide Weltmeister. Doch nicht nur die Auswirkungen der Corona-Pandemie zwingen Baude aktuell zu improvisieren.

Im Frühjahr löste der Thüringer einen anderen Thüringer als Bundestrainer ab. Baude kam für den Ilmenauer Dirk Matschenz ins Amt, ohne an dessen Stuhl gesägt zu haben. Trotz des größten Erfolges für das deutsche Skeleton mit vier WM-Medaillen in Altenberg. Matschenz, der als Heimtrainer von Tina Hermann einen rigiden Kurs fuhr, wurde Opfer eines Aufstands in den Landesverbänden. Daraufhin drohte Weltmeisterin Hermann „geschockt“ mit Rücktritt. „Ohne ihn wollte ich nicht weiter machen“, sagte Hermann bei der Video-Pressekonferenz des Verbandes BSD.

Matschenz darf Hermann weiter betreuen

Inzwischen ist eine „Notlösung“ gefunden. Matschenz, der ins russische Lager wechselte, darf Hermann materialtechnisch weiter betreuen. Allerdings darf Hermann nicht im Hotel des deutschen Teams wohnen, damit keine Teaminterna zu Matschenz dringen. Baude ist „glücklich“ über das Arrangement, denn Hermann ist sein Trumpf-Ass. Sie gewann die interne Selektion klar vor der Konkurrenz.

Der Bundestrainer konzentriert sich nun auf den Sport und dessen Organisation unter Corona-Bedingungen. Regelmäßige Tests, vier verschiedene Hotels, unterschiedliche Umkleidekabinen. „Ich bin froh, dass wir bei unseren Lehrgängen bisher keinen positiven Fall im Team hatten“, sagte Baude.

Abflug am Freitag nach Lettland

Am Freitag geht der Flieger nach Lettland. In Sigulda beginnt in zwei Wochen die Saison mit zwei Weltcups. Dabei ist Christopher Grotheer. Mit Platz zwei bei den deutschen Meisterschaften bewies der 28 Jahre alte Weltmeister seine Klasse. Trotz eines Muskelfaserrisses im September nähert er sich seiner Spitzenleistung. „Es ist noch Luft nach oben“, sagte Grotheer, der sechs Kilo weniger als bei der Selektion 2019 auf den Rippen hat und so schneller startet und fährt.

Nicht geschafft hat es Suhls Sophie Griebel. „Sie war im Kopf einfach fest beim entscheidenden Rennen in Winterberg gegen Jacqueline Lölling“, sagte Bundestrainer Baude. Wie Griebel oder auch der WM-Zweite Axel Jungk (Oberbärenburg) noch eine zweite Chance bekommen könnten, ist vorerst offen, denn der ICC-Cup beginnt erst im Januar. „Wir werden versuchen, eine Regeländerung für den Europacup zu erwirken, damit beide dort starten können“, sagte Baude.