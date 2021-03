Anmeldungen für Eichsfelder Frauensporttag sind möglich

Der Frauensporttag des Kreissportbundes Eichsfeld hat sich in den vergangenen Jahren stets großer Beliebtheit erfreut.

Eichsfeld Der 21. Frauensporttag des Kreissportbundes Eichsfeld findet am 20. März erstmals als Online-Variante statt und umfasst fünf Kurse.

Es ist eine Premiere: Bei seiner 21. Auflage findet der Frauensporttag des Kreissportbundes (KSB) Eichsfeld erstmals lediglich als virtuelle Online-Variante statt. Am Samstag, 20. März, können sich alle Mädchen und Frauen in fünf verschiedenen Kursen von 9 bis 14.45 Uhr so richtig austoben, bewegen und schwitzen.