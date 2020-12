Jena. Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena haben in der 2. Frauen-Bundesliga nach drei Spielen Platz fünf inne

Anne Pochert bereut Schritt an die FCC-Spitze im Frauenteam keinen Moment

An das letzte Training vor dem Lockdown kann sich Anne Pochert noch sehr gut erinnern – auch wenn es nun schon gut drei Wochen her ist. „Das haben wir noch einmal richtig zelebriert“, sagt die Trainerin der Frauen des FC Carl Zeiss Jena über jene Einheit am 30. November. Sie selbst habe im Tor gestanden, außerdem habe man Fußball-Golf gespielt, berichtet die Trainerin. Ja, es habe noch einmal sehr viel Spaß gemacht.