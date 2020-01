Der Waschtag fällt bei Annedore Berger immer etwas größer aus. Seit über 20 Jahren sorgt die Oberböhmsdorferin dafür, dass die Fußballer des VfR Phönix Oberböhmsdorf immer wieder in neuen Glanz erstrahlen können.

Annedore Berger: Die gute Seele des VfR Phönix Oberböhmsdorf

90 Minuten unbändiger Einsatz, knackige Zweikämpfe und eine Portion Siegerschweiß – alles Faktoren, die ein gutes Spiel in den Niederungen des Amateurfußballs bisweilen ausmachen machen können. Den Sieger und dem Verlierer vereint nach dem epischen Duell eine Ladung dreckiger Trikots. Und genau hier muss jeder Amateurverein seine ganz individuelle Regelung finden, um am nächsten Wochenende wieder in vollem Glanz auf dem Spielfeld zu stehen.

Die Kicker des VfR Phönix Oberböhmsdorf, zur Winterpause Vierter der 1. Kreisklasse Staffel B, können sich dabei ganz auf Annedore Berger verlassen. Seit über 20 Jahren landet der Berg an verschmutzten Trikots nach jedem Spiel vor ihrer Waschmaschine. „610 Waschladungen sind es seither gewesen“, weiß die rührige Oberböhmsdorferin zu berichten, die akribisch Buch darüber führt. Dem Sohn das Waschen erspart Wie in vielen Vereinen nicht unüblich, mussten sich auch beim VfR Phönix zunächst die einzelnen Spieler mit der Kultivierung der Trikots abwechseln. „Als mein Sohn dran war, habe ich mich bereit erklärt, dass ich das auch gerne jedes Wochenende übernehmen könnte.“ Nicht nur die Wäscheleine ist bei Annedore Berger seit dem – vornehmlich nach den Wochenenden – im Dauereinsatz. Mitunter zieht es sich aber auch etwas länger hin. „Etwas problematisch wird es manchmal mit der Zustellung der Schmutzwäsche, wenn mein Sohn mal nicht mitgespielt hat. Dann kann das schon mal ein paar Tage in Anspruch nehmen, bis der Mannschaftskoffer es bis zu mir geschafft hat. Entsprechend intensiv gestaltet sich dann auch die Geruchsexplosion beim Öffnen.“ Urlaubsplanung richtet sich nach Spielplan Ihr „Amt“ als Waschmeisterin erfüllt die 79-Jährige, die im Laufe des Monats runden Geburtstag feiert, mit großem Engagement. „Eine Vertretung war bislang nicht notwendig. Die Urlaubsplanung wird einfach dem Spielplan angepasst.“ Die Verbundenheit zu ihren einheimischen Fußballern ist bei Annedore Berger so groß, dass sie sich nicht nur auf das große Waschprogramm beschränkt. „Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft die Jungs mir ihre private Bekleidung mit untergejubelt haben. Die habe ich natürlich auch mit gewaschen und sorgfältig sichtbar oben auf die Trikottasche gelegt. Und dann wären da noch die unzähligen Stutzen, die in den zurückliegenden 20 Jahren repariert werden wollten.“ Immer die selben Übeltäter Immer wieder großzügig hinweg blicken muss Annedore Berger, wenn mal wieder die Trikots auf die falsche Seite gedreht sind. „Da sind auffälligerweise meist dieselben Rückennummern betroffen“, muss sie feststellen. „Was auch oft vorkommt, dass die schmutzigen mit den noch sauberen und unbenutzten Trikots sorglos vermischt werden. Da kann man reden wie ein Buch!“ Und doch pflegt Annedore Berger, ein Fan der ersten Stunde, die noch bis vor fünf Jahren regelmäßig Spiele des VfR Phönix live verfolgt hat und sich heute auf die Heimspiele beschränkt, ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Kickern. „Ich freue mich wirklich sehr, dass der Verein bzw. die Mannschaft immer an meinen Geburtstag denken und einzelne Spieler mich an diesem Tag auch besuchen und beglückwünschen.“