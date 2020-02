Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anpfiff: Komm’ ich jetzt ins Fernsehen?

Ich will kein Spielverderber sein, aber die in der Überschrift gestellte Frage, die vermutlich nicht nur mir sofort Ingolf Lücks Alter Ego Herbert Görgens ins Gedächtnis ruft, lässt sich im konkreten Fall mit einem einfachen und knappen „nein“ beantworten.

Nein. Auch wenn der Name „sportdeutschland.tv“, wo an diesem Wochenende erstmals ein Punktspiel des SV Wernburg live übertragen wird, etwas anderes vermuten lässt: So wirklich Fernsehen ist das nicht. Klar kann man die bewegten Bilder auch am technisch geeigneten TV anschauen; Jedenfalls für mein Verständnis ist das Internet-Streaming aber noch einmal etwas anderes.

Unzählige Internetkanäle machen’s möglich

Doch darum soll es an dieser Stelle gar nicht gehen. Längst gibt es im Sport auch abseits des großen Gelds eine gewisse Professionalisierung des öffentlichen Auftretens. Die unzähligen Verbreitungskanäle, die das Internet bietet, machen es attraktiv, auch für eine kleine Zielgruppen zu senden und es ist nicht so, dass der Aufwand jeden Rahmen sprengen würde.

So darf man es sich nicht so vorstellen, dass eigens ein mehrköpfiges Kamerateam anrückt, um die Wernburger Kegelbahn auszuleuchten und das Geschehen auf Zelluloid und Tonspur zu bannen. Es gibt schlicht eine fest installierte Kamera, in deren Blickwinkel sich alles Wesentliche abspielt, und die von ihr eingefangenen Bilder werden via Computer direkt ins World Wide Web übertragen.

Intelligente Kamera für den Fußballplatz

Das gibt es in Deutschland inzwischen vielerorts, in unserer Sportprovinz ist es noch die Ausnahme. Dass so etwas auch auf einem größeren Spielfeld als einer Kegelbahn funktionieren kann, zeigt der bayerische Amateurfußball. Dort gibt es nicht wenige Sportplätze, wo auf Höhe der Mittellinie eine Kamera installiert ist, die den Spielball automatisch und ganz ohne Kameramann verfolgt. Raffiniert, nicht? Fürs „richtige“ Fernsehen mag das nicht genügen, im Internet aber findet sich immer ein Publikum.

Zurück zur Wochenshow.