„Ansteckung wäre unvermeidbar“

Es ist kaum vorhersehbar, wer in der Handball-Landesliga den Meistertitel erringen wird. Mindestens vier Teams haben noch legitime Chancen, darunter nach seinem 34:29-Heimsieg gegen Spitzenreiter Schnellmannshausen auch der TSV Motor Gispersleben. Wir sprachen mit Gisperslebens Spielertrainer Andreas Trommer über Aufstiegsambitionen, Konstanz und die Angst vor dem Coronavirus.

Welche Erklärung haben Sie dafür, gegen biedere Weimarer verloren, nun aber Spitzenreiter Schnellmannshausen besiegt zu haben?

Weimar war besser als erwartet, hat sich gut eingespielt präsentiert. Schnellmannshausen hat nicht so viel Druck gemacht wie im Hinspiel, außerdem war „Atze“ wieder dabei, der gegen Weimar fehlte.

Ist Ihr Team zu abhängig von Torjäger André „Atze“ Ahrens?

Ohne ihn haben wir natürlich weniger Möglichkeiten auf „einfache“ Tore aus dem Rückraum. Wobei wir die Spiele trotzdem meist verlieren, weil uns defensiv die Disziplin fehlt.

Schnellmannshausen will wohl nicht aufsteigen. Wer will denn in die Thüringenliga, und gehört Gispersleben auch dazu?

Wir gehören nicht dazu. Ich habe sogar gehört, dass gar keiner aufsteigen will, weil eigentlich allen der nötige Unterbau, sprich der Nachwuchs und auch das Geld fehlt.

Hat der Thüringer Handball bei der Nachwuchsarbeit ein strukturelles Problem?

Auf jeden Fall. Jeder Vereinssport ist personenbezogen. Wenn es Personen gibt, die im Verein die Nachwuchsarbeit vorantreiben, funktioniert es, ansonsten nicht. Uns fehlen diese Ehrenamtler, wir haben fünf, sechs Leute, die sich um alles im Verein kümmern müssen.

Sind diese personellen Probleme auch der Grund für die inkonstanten Leistungen der Teams in der Landesliga?

Hauptsächlich. Natürlich hat man auch einfach mal einen schlechten Tag, aber zumeist wissen die Trainer erst kurz vor dem Spiel, welche Spieler sie zur Verfügung haben.

Was müsste passieren, damit Gispersleben in der Thüringenliga konkurrenzfähig wäre?

Das halte ich momentan für ausgeschlossen. Personell und finanziell ist es ein riesiger Sprung von der Landes- zur Thüringenliga. Uns fehlen die Strukturen, um Leute anzulocken, sei es Spieler, Sponsoren oder Zuschauer, zumal da unsere Halle auch ihre Grenzen hat. Wir haben noch Glück, dass wir in Erfurt vom Zuzug und Studenten profitieren, die den Weg zu uns finden.

Ist es nicht komisch, wenn man als ehrgeiziger Sportler nur um Plätze, aber nicht um den Aufstieg spielt?

Das ist nicht einfach, aber der Handball ist eben in Thüringen nicht mehr so vital wie vor zehn Jahren. Damals ging es um Ambitionen, jetzt vor allem darum, den Bestand zu wahren.

Sind Sie dennoch zufrieden mit der bisherigen Saison?

Absolut. Wir haben unser Niveau gesteigert und ein klareres Spielkonzept entwickelt. Das Training hat eine gute Intensität und Qualität, die Ergebnisse stimmen.

Von Platz eins bis Platz acht ist noch alles drin. Was halten Sie für realistisch?

Wenn wir konzentriert und in voller Besetzung spielen, können wir jeden schlagen und unter die ersten Drei kommen. Aber auch Platz fünf wäre voll im Soll.

Am Freitag spielen Sie beim Thüringer HC, der aus Spielermangel zuletzt kaum trainieren konnte. Unter den Bedingungen ein Pflichtsieg?

Freitag nach der Arbeit auswärts ist immer schwierig, und in Bestbesetzung ist der THC eins der stärksten Teams der Liga. Es wird sicher ein Spiel auf Augenhöhe.

Wie verfolgen Sie eigentlich die aktuelle Debatte um das Coronavirus? Im Handball wäre eine Übertragung ja kaum zu vermeiden.

Das stimmt. Wenn wir Angst vor dem Coronavirus hätten, dürften wir nicht mal trainieren. Bei uns gibt es so viel Berührung und Schweiß, da wäre eine Ansteckung unvermeidbar. Auch Händewaschen und desinfizieren würde da wenig bringen. Wir lassen es auf uns zukommen und warten ab, welche Entscheidungen der Verband trifft.