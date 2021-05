Nelly Heinzig mit Bestleistung in Dresden

Apoldaerin Heinzig über 80 Meter-Hürden so schnell wie noch nie

Dresden. Bestwerte der Leichtathletin beim Dresdner Jugendmeeting im Heinz-Steyer-Stadion

Fast ein Jahr hat es gedauert bis Nelly Heinzig vom Apoldaer Leichtathletikverein erneut die Spikes schnüren und sich mit anderen Athletinnen messen durfte.

Am Wochenende war es dann beim nationalen Jugendmeeting des Dresdner SC endlich wieder soweit. Das Sportfest im Dresdner Hans-Steyer-Stadion, dass aufgrund der aktuellen Regelungen auf Teilnehmerinnen mit Bundes- und Landeskaderstatus beschränkt war, diente über 100 Meter und 80 Meter Hürden der ersten Standortbestimmung.

Mit Blick auf die erreichte Bestleistung über 80 Meter Hürden in 12,41 Sekunden und der Bestätigung der aktuellen Bestleistung über 100 Meter in 13,02 Sekunden ist Nelly Heinzig, die die vergangenen Wochen dank der Kooperationsbereitschaft der Apoldaer Beteiligungsgesellschaft bereits wieder auf dem Hans-Geupel-Stadion trainieren durfte, der Einstieg in die Saison hervorragend gelungen.

„Ich bin dankbar, dass ich endlich mal wieder bei einem Wettkampf laufen konnte und freue mich vor allem über meine Hürdenzeit“, so Nelly abschließend.