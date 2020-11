Apoldas HSV-Chef Schatz zu Corona und Sport: Kompromisslösungen sind nötig

Ja, er hat’s vernommen, sagt Patrick Schatz. Nur gebe es eben noch nichts, was darauf hindeute, dass die Sporthallen in Apolda auch wirklich wieder aufgeschlossen würden, fügt der Präsident des HSV Apolda an. Ab heute, so steht es in einer Verordnung des Freistaats Thüringen, können im Nachwuchsbereich aller Sportarten wieder Trainingseinheiten angeboten werden.

Nun gut, erklärt Schatz, man werde diesbezüglich in den nächsten Tagen „in den Diskurs treten“, das Gespräch mit der Stadt Apolda suchen. Denn: „Es kann ja sein, dass es in der Verordnung steht, aber entscheidend ist doch, wie die einzelnen Kommunen darauf reagieren“, sagt der HSV-Boss. Es hieße ja nicht, dass – wenn das Land es sagt – es auch in den Regionen so umgesetzt würde.

Dass der Nachwuchs wieder trainieren dürfe, sei doch ein Anfang. Es wurme ihn allerdings, dass man in Jena schon ankündigt, dass der FC Carl Zeiss dort heute wieder ins Training einsteige. Die Senioren aus der viertklassigen Regionalliga Nordost wohlgemerkt. „Wir spielen auch in der Vierten Liga. Muss ich mich jetzt diskriminiert fühlen?“, fragt Schatz.

Es gebe darüber hinaus noch viele andere Sportarten, in denen Thüringen auf diesem Niveau mitmische. Volleyball beispielsweise, Basketball oder Badminton. Warum dürfe man in Jena trainieren und in Apolda nicht? Zumal seine HSV-Handballer gerade „in einem guten Lauf“ sind, wie Schatz erzählt. Zwei Siege am Stück, zuletzt in Pirna, zeugen von einer guten Form – und dann muss man plötzlich alles abbrechen.

„Das ist schade für uns“, sagt der Vereinschef, der gleichzeitig auch Trainer ist. Was er ebenso nicht nachvollziehen kann, ist die Unterscheidung zwischen dem Junioren- und dem Erwachsenenbereich. Was er sich deswegen wünsche: „Dass man sich über ein einheitliches Vorgehen verständigt“.

Prinzipiell gelte: „Wir müssen mit der Situation der steigenden Infektionszahlen vernunftbegabt umgehen“, erklärt Schatz.

Man muss über Kompromisslösungen nachdenken

Aus sportlicher Sicht müsse man aber auch die andere Seite der Medaille sehen: „Der Sport leistet einen kulturellen Beitrag für die Gesellschaft. Gerade für die Kinder und Jugendlichen. Ich denke, dass wir noch eine sehr lange Zeit mit diesem Coronavirus leben müssen. Und das bedeutet für mich, dass wir darüber nachdenken müssen, wo Kompromisslösungen nötig sind“, sagt der HSV-Präsident. Man könne doch nun nicht einfach sagen, dass man sein ganzes kulturelles Leben aufgebe. „Die Frage muss lauten: Wie ist es möglich mit dem Virus“, fügt er an. Da sollten alle mitmachen, alle vernünftig darüber reden.

Genau das werde man in den nächsten Tagen tun – „am Samstag kam die Verordnung, nun wird die Kommune erst einmal damit umgehen müssen und dann schauen wir, was möglich ist“, sagt Schatz. Das Hygienekonzept des HSV sei gut und habe sich bewährt, nichts spräche also dagegen, die Mannschaften wieder zum Training zu bitten. Und wenn es erlaubt ist, werde man derlei Einheiten auch wieder ansetzen. Denn es scharren alle mit den Hufen, allen voran seine Männer aus der Mitteldeutschen Oberliga, die sich bis auf Rang fünf hoch gearbeitet haben, ohne dabei gleich den Boden unter den Füßen zu verlieren.

„Aufsteigen werden wir nicht“, sagt Schatz und lacht. Er wundere, sich dass Bad Blankenburg Federn ließe, dass der HBV Jena bislang unter den Erwartungen zurück bleibe. Geduldig bleiben sei das Credo deshalb. Und darauf hoffen, dass es bald wieder losgeht.