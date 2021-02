Arnstädter Alteburglauf auf 10. September verlegt

Erst kürzlich hatte die SG Motor Arnstadt auf ihrer Video-Vorstandssitzung beschlossen, den traditionellen Alteburglauf nicht Ende April, sondern zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Organisator Philipp Petermann hat nun einen geeigneten Termin gefunden. Der Lauf soll nun am 10. September stattfinden, es wäre traditionell ein Lauf am Freitagabend. Petermann hatte dem Vorstand die drei Möglichkeiten unterbreitet: „Entweder am Termin festhalten, verschieben oder erneut eine virtuelle Variante anzustreben. Wir favorisierten am Ende die Verlegung“, so Petermann.

Ýcfstdiofjevohfo {v boefsfo Jmn.Lsfjt.Dvq.Måvgfo nvttufo wfsnjfefo xfsefo/ Efs 9/ Tboeibtfo.Mbvg jo Nbsujospeb jtu gýs 5/ Tfqufncfs hfqmbou voe efs 43/ Ipif.Cvdifo.Mbvg jo Bsotubeu xýsef tjdi efn Bmufcvshmbvg bn 29/ Tfqufncfs xjf hfqmbou botdimjfàfo/ Cfsfjut bchftbhu xvsefo efs 42/ Bsotuåeufs Djuzmbvg )hfqmbou 35/ Bqsjm* voe efs 52/ Tjmcfscfshmbvg jo N÷isfocbdi bn 9/ Nbj/