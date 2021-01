Arnstädter Trainer Nehrlich: „Jeder ist selbst in der Pflicht“

Inzwischen zwölf Wochen ist es her, dass bei den Männern zuletzt der Ball rollte. So lange könnte es noch einmal dauern, bis die Saison im Fußball fortgesetzt werden kann. Der Thüringer Fußball-Verband und der KFA Mittelthüringen wollen die Vereine in die Entscheidung zur Fortsetzung einbeziehen. Natürlich alles in Abhängigkeit von Vorgaben aus der Politik. Wie überstehen das die Fußballer eigentlich? Wir fragten bei Daniel Nehrlich, dem Trainer des SV 09 Arnstadt II nach. Er liegt in der Fußball-Kreisliga Nord mit seinem Team ein Spiel im Rückstand, nur zwei Zähler hinter Tabellenführer FC Empor Weimar.

Zahlreiche Schiedsrichter haben, ausgelöst durch Corona, aufgehört. Im Jugendbereich ist ein Mitgliederschwund zu befürchten. Gibt es auch personelle Veränderungen bei der Zweiten des SV 09 Arnstadt?

Es ist schwer einzuschätzen, ob alle wiederkommen. Wir hoffen das sehr, aber man weiß es ja nie. Eine Abmeldung haben wir in der Reserve-Mannschaft aktuell nicht. Wenn es wieder losgeht, kommt sogar der ein oder andere nach einer langen Verletzung eher wieder zurück.

Wann wird es wohl zumindest mit dem Training weitergehen können?

Ich denke, dass dies schwer einzuschätzen ist, wie und wann man das Training und den Wettkampf wieder aufnehmen kann. Alles hängt von der Politik ab und wie schnell man diesen Virus in den Griff bekommt.

Welche Vorbereitungszeit sollten den Mannschaften dann eingeräumt werden?

Ich denke, dass vier Wochen Vorbereitungszeit nötig sind, um zumindest eine gewisse Spielfähigkeit aufweisen zu können.

Lässt sich die Saison überhaupt noch fortsetzen, zu Ende führen?

Man muss schauen, wann wir wieder starten können, um dann zumindest erstmal die Hinrunde der aktuellen Saison abzuschließen. Ich bin immer ein Freund davon gewesen, eine Saison sportlich und fair zu Ende spielen zu können. Aber das wird immer schwieriger.

Wie hält man als Trainer den Kontakt zur Mannschaft?

Wir sind im regelmäßigen Kontakt über Whatsapp-Gruppen, Handy. Man sieht sich auch mal.

…gibt es für diesen langen Zeitraum auch Vorgaben, was die Fitness angeht?

Vorgaben konnten wir über Ausdauerläufe geben, aber da ist auch jeder selbst in der Pflicht, individuell eine gewisse Grundfitness zu erhalten. Da muss man auch auf die Vernunft der Jungs hoffen. Man darf gespannt sein, wenn wir das erste Training wieder aufnehmen können, wie der persönliche Zustand der Spieler dann ist.

Gab es in der Mannschaft bereits Corona-Fälle?

Wir hatten schon im Oktober noch während des laufenden Spielbetriebs einige Spieler, die in Quarantäne mussten. Zum Glück sind alle Tests da negativ ausgefallen, keiner war da mit dem Corona-Virus infiziert. Wir hoffen auch, dass dies so bleibt und alle gesund bleiben.

Wie halten Sie sich selbst als Trainer fit?

Meine Freizeit nutze ich, um viel mit meinem Hund unterwegs zu sein. Auch Radfahren war zuletzt häufiger möglich. Für mich persönlich ist das auch eine angenehme Situation, ich habe im Moment viel mehr Zeit für andere Dinge. Von daher ist alles gut.

Der Fußball fehlt aber auch?

Wir können nur hoffen, dass wir so bald wie möglich wieder ins geregelte Leben zurück kommen und dazu gehört auch, dass wir wieder viele spannende Spiele vor dann wieder zahlreichen Anhängern erleben können. Die Hoffnung bleibt.