ATV Eisenberg: Wenn das Sportliche in den Hintergrund tritt

Das Sportliche trat in den Hintergrund. Natürlich, wie sollte es dieser Tage auch anders sein. Denn auch der Ausflug in Sachen Aerobicturnen des ATV Eisenberg gen Aix-les-Bains in der Nähe der Schweizer Grenze wurde von der um sich greifenden Coronapandemie überschattet. Der zweite Wettkampftag des internationalen Aquae Open Cup in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, an dem auch zwei Athletinnen der ATV-Delegation an den Start gehen sollten, wurde abgesagt, wie denn Maria Lippoldt am Sonntagabend berichtete. In jenem Moment befand sie sich mit ihren Schützlingen bereits auf der Rückreise, war nur noch gut zwei Stunden von Eisenberg entfernt. Man sei problemlos über die Grenzen gekommen – ob Hin- oder Rückreise, ob gen Schweiz, gen Frankreich oder gen Deutschland. „Es gab keine Kontrollen und auch keinen Stau“, berichtete Maria Lippoldt, die jedoch auch daran erinnert, dass ab Montag 8 Uhr die Grenzen dicht gemacht werden sollen. „Wir haben und schon darüber Gedanken gemacht, ob wir noch nach Deutschland einreisen können. Deswegen sind wir dann auch heute beizeiten aufgebrochen.“

Die Atmosphäre in der Kleinstadt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes charakterisiert die Vereinsvorsitzende des ATV als geradezu tiefenentspannt. Nichtsdestotrotz, das Geschehen rund um das Virus hätten die Einwohner auch dort verfolgt. Als der französische Premierminister Édouard Philippe im Fernsehen das Wort an die Grande Nation richtete, habe man die Rede in einem Restaurant auf einer großen Leinwand dargeboten, die alle Anwesenden äußerst aufmerksam verfolgt hätten, berichtet Lippoldt. Unter anderem wurde verkündet, dass ab Sonntag alle Bars und Restaurants in Frankreich geschlossen bleiben. Gleiches habe dann auch für Massenveranstaltungen wie sportliche Wettkämpfe gegolten. Am Sonnabend um 21.45 war schließlich Feierabend.

In der Region rund um Aix-les-Bains, so erfuhr Maria Lippoldt von Einheimischen, habe es bis zum Sonnabend keinen bestätigten Fall von Corona gegeben. „Ich habe mich im Vorfeld mit den Eltern der Kinder beraten, die letztendlich der Wettkampf-Reise zustimmten. Außerdem haben wir uns im Vorfeld darüber informiert, wie es in Sachen Corona in dem Landstrich bestellt ist“, sagte die Vereinsvorsitzende.

Die Aufregung indes, welche ihre Athletinnen und auch sie vor einem Wettkampf naturgemäß umtreibe, sei an diesem Wochenende kaum gegenwärtig gewesen. Vielmehr hätten sich alle gefragt, ob der Wettkampf überhaupt noch ausgetragen wird. „Wir haben nur noch in Zeitplänen gedacht“, sagte Lippoldt.

Das Trio der Neun- bis Elf-Jährigen um Anni Morhardt, Luise Borzym und Lan Anh Nuyen belegte Platz drei. Lan Anh Nuyen durfte sich über Platz neun in der Altersgruppe der Neun bis Elf-Jährigen freuen, Luise Borzym belegte indes Platz zwölf in jener Alterskategorie. Die letzte ATV-Athletin, der das Glück vergönnt war, an den Start zu gehen, war Jessika Lippoldt. Von 19 Teilnehmerinnen in der Altersgruppe der 12- bis 14-Jährigen belegte sie bei der Endabrechnung Platz 13 mit 17,05 Punkten. Lediglich sechs Zehntel habe der Abstand zur Drittplatzierten betragen, berichtet Lippoldt, die sich mit dem generellen Abschneiden ihres Vereins beim Aquae Open Cup sehr zufrieden zeigte.

Maria Lippoldt schaut durchaus entspannt auf die Coronathematik, räumt aber ein, dass man sie natürlich nicht ignorieren könne. Insbesondere die älteren Mitmenschen müsse man vor dem Virus schützen. „Man muss sich dem beugen. Ich habe meinen Kindern erst einmal bis Sonntag freigegeben, doch ich habe ihnen auch eine große Liste mit Übungen geschrieben, die sie bis dahin zu Hause absolvieren sollen, damit sie halbwegs im Training bleiben“, sagte die Trainerin, die auch zu bedenken gab, dass die Kinder ja nun in den kommenden Wochen auch nicht zu Schule gehen müssen und entsprechend unausgeglichen sein würden. „Sie müssen auf jeden Fall etwas machen“, sagte Lippoldt energisch. Und falls die angestammten Turnhallen des Vereins geschlossen bleiben sollten, setzt die Vereinsvorsitzende auf kreative Lösungen in privaten Gefilden. So soll der eine oder andere ATV-Schützling bereits signalisiert haben, in der Garage Matratzen für das Training ausgebreitet habe. „Wir werden sehen. Ich plane nun von Woche zu Woche.“

Diverse Wettkämpfe, die in den kommenden Wochen und Monaten für den ATV Eisenberg im Terminkalender eingetragen waren, sind fürs Erste allesamt abgesagt. Das betrifft auch die Deutsche Meisterschaft im Aerobicturnen, die vom 19. bis 21. Juni in Eisenberg ausgetragen werden sollte. „Sie soll auch in Eisenberg bleiben, ist jedoch auf einen unbestimmten Termin in der zweiten Jahreshälfte verschoben worden“, sagte Maria Lippoldt. Dergleichen sei zwar zweifelsohne schade, aber in diesen Tagen eher zweitrangig.