Auch für die Ringer aus Artern ist Improvisieren angesagt

Wie allen anderen geht es auch den Ringern aus Artern. Stillstand und Leere. Aufgrund der vielen ausgefallenen Wettkämpfe und auch Vereinsterminen steht alles still im Ringerhaus. So mussten die laufenden Pläne geändert werden.

Dies betraf jüngst den ersten Festtermin – das Generationstreffen. Dieses sollte am vergangenen Feiertag, dem 1. Mai stattfinden. Ein neuer Termin muss erst gefunden werden und wird durch den Verein bekannt gegeben. Unter dem Motto „Wir bleiben zu Hause und halten uns trotzdem fit", sind die Ringer vom AC Germania Artern dennoch aktiv und halten sich in den eigenen vier Wänden oder im Garten fit. Nach dem Aufruf des Vereins meldeten sich viele Germanen von daheim. Bei unterschiedlichem sportlichen Treiben zu Hause oder an der frischen Luft, aber auch mit körperlicher Arbeit in den eigenen vier Wänden versuchen alle trotz der aktuellen Umstände sportliche Übungen zu bewerkstelligen.

„Wir hoffen, dass ihr alle gesund seid und ihr unserem Beispiel folgt. Bleibt zu Hause, haltet euch fit und genießt auch mal die Zeit mit euren Lieben, wie es möglich ist. Es wird auch wieder die Zeit kommen, wo wir uns wiedersehen und gemeinsam trainieren, fighten und feiern können“, sagt Manja Braunsdorf, Pressesprecherin und Mädchen für alles im Verein. Mitgemacht bei der Aktion haben unter anderem: Marcus Winter, Steffen Wengel und Joyce Hellmann, Tim Salzmann, Steffen Günther, Heiko Kupfernagel, Andrea Zelmer, Mario Panitzsch, Tim Walther, Stephan Knopf, Kai Schmiedehausen, Marcel Simon, Michael Getschmann mit Sohn Noi, Dieter Mattke, Jan-Eric Reinhardt, Marco Krüger und Max Neubert, sowie die Youngster Florian Zelmer mit seinen Schwestern, Simon Stenzel, Julien Schramowski, Aron Folge mit seiner Schwester und Tamme Memler mit seiner Schwester.

Dass das Ringen im Moment so gut wie gar nicht ausgeübt werden kann, liegt auch daran, dass das Ringen eine Kontaktsportart ist und eben dieser nicht erlaubt ist. Wann es wieder losgehen kann und in welcher Form auch immer, kann in Artern niemand sagen. Die Ringer hoffen aber selbstverständlich, dass bald wieder das Ringerhaus öffnet.