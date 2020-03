Auch Revierderby Dortmund gegen Schalke ohne Publikum

Dortmund In Nordrhein-Westfalen kommt es zu den ersten sogenannten Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga. In Mönchengladbach und in Dortmund dürfen die Derbys gegen Köln und Schalke nur ohne Publikum stattfinden. Weitere Verfügungen in anderen Städten dürften folgen.