Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch Thüringens Motorradpiloten müssen warten

Mit den Schleizern Julian Puffe, Philipp Stich, Micky Winkler und den Pößneckern Brüdern Christoph und Toy Beinlich haben sich auch in diesem Jahr wieder fünf Motorradrennsportler aus dem Saale-Orla-Kreis für die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) als Permanentstarter eingetragen. So schnell die Racer auf ihren Motorrädern sonst unterwegs sein mögen, so sehr werden sie jetzt unfreiwillig von der den Alltag bestimmenden Corona-Pandemie ausgebremst.

Eigentlich war der Saisonauftakt für die Superbiker für den 10. Mai auf dem traditionsreichen Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal terminiert, doch die Classic-Veranstaltung, in deren Rahmen die deutsche Eliteklasse hätte fahren sollen, ist bereits ersatzlos abgesagt worden. Auch hinter dem Gastspiel der renommierten Meisterschaft vierzehn Tage später im österreichischen Spielberg steht derzeit ein ganz dickes Fragezeichen. Beim aktuellen Stand der Lage dürfte aber nicht nur dieser Termin als äußerst unwahrscheinlich bezeichnet werden. Der Veranstalter der IDM, die „Motor Presse Stuttgart“, verfasste diesbezüglich eine kurze Stellungnahme, die in erster Linie auf Abwarten und Geduld basiert. In der Erklärung heißt es wie folgt: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die IDM-Saison 2020 durchzuführen. Dazu stehen wir in regelmäßigem Austausch mit den Streckenbetreibern, den Teams und Fahrern, allen Partnerunternehmen, den Behörden und den Veranstaltern. Wir haben als Promoter der Serie eine hohe Verantwortung für die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. Und deshalb werden wir alle Interessen, sowie die aktuellen Gegebenheiten in diesem Zusammenhang auch wahren, soweit es in unserer Macht steht. Staatlich angeordnete Verfügungen und mögliche Verbote sind hier zu beachten. Die Motor Presse wird alles tun, was notwendig ist. Die weiteren Entwicklungen sind heute leider nicht abschätzbar, da sich täglich neue Erkenntnisse ergeben. Das Team beobachtet die Lage und die Entwicklung permanent und wird rechtzeitig über Veränderungen informieren.“ Bleibt zu hoffen, nicht nur im Interesse der Motorsportler, dass die Maschinen vom 24. bis 26. Juli planmäßig zum Zuschauerhighlight der Serie auf dem Schleizer Dreieck dröhnen können.