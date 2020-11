Auf dem Weg zur Nummer eins

Ein paar Mal hat Demarcus Holland das „German Wunderkind“ spielen sehen. Wer aus Dallas Texas stammt, vom Basketball begeistert ist, der kommt an den Mavericks und Dirk Nowitzki nicht vorbei. „Als ich jünger war, habe ich die Mavericks geliebt“, erzählt der US-Amerikaner von Basketball-Zweitligist Science City Jena. Beeinflusst haben den 26-Jährigen später trotzdem andere, wie der mehrmalige NBA-Allstar Damian Lillard von den Portland Trail Blazers. „Ich kenne seinen Trainer, weiß, wie hart Damian gearbeitet hat.“ Vor harter Arbeit schreckt auch Holland nicht zurück, präsentierte sich entsprechend zuletzt in guter Form. Beim überzeugenden 78:52-Erfolg am vergangenen Sonnabend war er mit 17 Punkten Jenas treffsicherster Korbjäger und gab mit fünf zudem die meisten Vorlagen. Seine Schnelligkeit sei wohl seine größte Stärke, sagt der Texaner, der sich zugleich selbstkritisch gibt. „Bei den Würfen von außen kann ich mich noch verbessern.“

2019 erstmals nach Europa

Den Großteil seiner Karriere verbrachte Holland bisher in den USA, spielte in der G-League für die Ausbildungsteams der Lakers und Clippers. Zwischenzeitlich hatte er für eine Saison sogar schon einmal ganz aufgehört. „Meine Großmutter war gestorben, das war sehr hart für mich.“ Ganz vom Basketball lassen, wollte er dann nicht. Nach dem Comeback noch in den USA zog es ihn 2019 erstmals nach Europa.

Beim BC Nokia in Finnland war er nur drei Monate aktiv. In Erinnerung sind Kartoffeln und Rentierfleisch geblieben, die er Anfang des Jahres gegen Fischbrötchen bei den Hamburg Towers in der BBL eintauschte. Ebenfalls ein kurzes Gastspiel, dem die Corona-Pandemie ein Ende bereitete.

„Jetzt bin ich froh, in Jena zu sein“, sagt Holland über sein drittes europäisches Team. Die Mitspieler haben ihn gut aufgenommen, die Stadt gefällt ihm gut. Und die Thüringer Bratwurst schmeckt auch, wenngleich kein Essen mit dem seiner Mama zu Hause in Texas mithalten könne, findet Holland, dessen Freundin in der Heimat Volleyball am College spielt.

In die BBL aufsteigen

Jetzt lautet sein großes Ziel, die Nummer eins in der Liga zu werden, mit den Thüringern in die BBL aufzusteigen. Auch wenn Science City mit dem Sieg gegen Karlsruhe, dem dritten im vierten Saisonspiel, einen weiteren Schritt nach vorn gemacht hat, sieht Holland sich und sein Team noch lange nicht am Limit. „Wir können noch besser werden.“ Das will er mit einem Erfolg am Sonnabend bei den Schwenningen Panthers zeigen.

Panthers Schwenningen – Science City Jena, Samstag, 18 Uhr