Kommentar: Auf Kosten der Spieler

Im Durchschnitt alle zwei Tage ans Limit gehen. Wer Ende Januar Handball-Weltmeister werden will, braucht extremes Durchhaltevermögen. Etwas weniger als vor zwei Jahren in alter Form. Die XXL-WM in Ägypten mit 32 statt 24 Mannschaften aber, so lässt sich wohl erwarten, fordert ihren Preis.

Corona hält den Weltsport im Würgegriff und schafft zusätzliche Herausforderungen. Als wären neun Spiele in 17 Tagen, die von den Top-Vier von der WM-Vorrunde bis zu den Finals bestritten werden, nicht schon Grenzgang genug.

Und Deutschland geht geschwächt ins Turnier. Bundestrainer Alfred Gislason spricht von einer guten Qualität seines 20er-Kaders mit vier WM-Debütanten. Sieben Absagen aber wiegen schwer. Dass vier gestandene Nationalspieler aus familiären Gründen im Zuge von Corona verzichtet haben, legt zudem einen Schatten auf das Turnier. Und aufs bedingungslose Festhalten von allen Seiten daran.

Eine Wahl hat der Weltverband freilich nicht. Ebenso haben die Länder die Chance, auf Großereignisse zu verzichten. Zu stark ist ihre Abhängigkeit von Sponsoren, von Fernsehübertragungen und Quoten. Und zu ausgeprägt ist das Bestreben, vom Kuchen ein etwas dickeres Stück abzubekommen.

Auch wenn der Spielplan durch den veränderten Modus etwas entschlackt ist. In einem Spieljahr, in dem Klubs und Akteure hindurch gehetzt werfen, darf der Sinn einer so aufgeblähten Handball-WM bezweifelt werden. Die Show aber muss weitergehen. Spätestens alle zwei Tage. Auf Kosten der Spieler.