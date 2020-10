Der Doppeleinsatz am vergangenen Wochenende in der Tischtennis-Thüringenliga endete für Aufsteiger Sportfreunde Leubingen mit der bitteren Erkenntnis: Zweimal mit Spitzenteams stark mitgehalten, zweimal keine Punkte geholt.

Am Freitag verloren die Sportfreunde beim weiter verlustpunktfreien Tabarzer SV mit 5:9. Tabarz ging 5:0 in Führung, wobei zwei Doppel über die volle Distanz gingen, Neumann/Treidler verloren gar erst 13:15 im fünften Satz. Dann die Aufholjagd: Durch Neumann, Preißer, Treidler, Henich und Maier gewann Leubingen fünf der nächsten sechs Einzel, war auf einmal auf 5:6 dran. Doch als Preißer, Neumann und Treidler die Duelle der Dreier, Vierer und Fünfer verloren, hatte Favorit Tabarz das umkämpfte Duell dann doch gewonnen.

Noch enger gestaltete Leubingen das Duell am Samstag in Bleicherode. Von den ersten sechs Partien gingen vier über die vollen fünf Sätze. Die Sportfreunde gewannen sie nervenstark allesamt zur 4:2-Führung. Dann gewann Bleicherode drei Einzel in Serie, doch Henich glich per 3:1 im Duell der Spitzenspieler wieder aus. Schließlich stellten Preißer und Neumann mit ihren Siegen auf 7:6 für Leubingen. Doch Bleicherode gewann die folgenden beiden Einzel und auch das Entscheidungsdoppel mit 3:1 und verwehrte den Gästen, die nun Siebter sind, mit 9:7 den Punktgewinn.