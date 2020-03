Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufsteigerduell für Bad Frankenhausen im Fußball in Sonneberg

Für die Thüringenliga-Teams aus dem Kyffhäuserkreis geht es am Samstag auswärts um wichtige Punkte. Die Fußballer von Schlusslicht Bad Frankenhausen (im Bild, rote Trikots) müssen dabei zum Aufsteigerduell nach Sonneberg an die bayerische Grenze. Die Gastgeber haben mit derzeit 27 Punkten keinerlei Abstiegssorgen und sind klarer Favorit. Eintracht Sondershausen reist zum SV Schott Jena. Ein direktes Nachbarschaftsduell, was Sondershausen unbedingt gewinnen muss, am besten wie im Hinspiel beim 1:0.