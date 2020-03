Aufstieg rückt in weite Ferne: Wutha-Farnroda verliert Spitzenspiel

„Auch wenn es nicht an den Unparteiischen lag, dass wir das Spiel verloren haben. Aber was hier teilweise mit zweierlei Maß gemessen wurde, war schon offensichtlich“, konnte Wutha-Farnrodas Trainer André Stegner nach dem 19:28 im Spitzenspiel nicht hinterm Berg halten.

Denn Schiedsrichter Marco Weißenborn, der aus Oberdorla kommt, aber für den HV Artern pfeift, ließ aus Sicht der Gäste die Neutralität vermissen. Stegners Gefühl nach wurden mehrere strittige Szenen contra Wutha entschieden. Diese Ansetzung bei solch einem wichtigen Spiel, in dem es um den Aufstieg in die Landesliga geht, war für die Gäste schon fragwürdig.

Aber auch Stegner wusste das 19:28 einzuordnen und wollte die Schiedsrichter nicht für die Niederlage verantwortlich machen: „Da sind wir ganz alleine dran Schuld. So viele Fehler, vor allem in der zweiten Halbzeit. Da kann man kein Spiel gewinnen. Jetzt wird es natürlich sehr schwer für uns und wir müssen auf Schützenhilfe hoffen.“ Wutha-Farnroda hat nun sechs Minuspunkte und Oberdorla deren vier. Ärgerlich obendrein: Durch den klaren Sieg hat Oberdorla nun auch den direkten Vergleich für sich entschieden, der bei Punktgleichheit am Ende zählen würde.

Wutha kam gut in die Partie und konnte beim 6:4 aus deren Sicht durch Maximilian Bögel ein kleines Polster erarbeiten. Es war aber eine zerfahrene Partie, denn erst nach vier Minuten gelang der erste Treffer überhaupt. Nervosität war auf beiden Seiten zu spüren. Die zwei Tore Vorsprung waren dann aber schnell dahin. Plötzlich führten die Hausherren 9:7, angetrieben vom frenetisch anfeuernden und „sachlichen“ Publikum.

Nach dem Wechsel wirkten die Gäste wie gehemmt. Oberdorla erhöhte vom 12:9 spielerisch leicht auf 14:9. Eine kleine Vorentscheidung. Wutha fand kaum ein Mittel, um die Abwehr zu durchbrechen und so zogen die Hausherren Tor um Tor davon. Der Wille schien gebrochen. Als dann drei Minuten vor Schluss Stegner noch eine Zeitstrafe bekam, war es für die Gäste wohl nur noch mit Galgenhumor zu ertragen. Der verworfene Siebenmeter zum Schluss spiegelte die gesamte zweite Halbzeit wieder – Chancen gehabt aber nicht genutzt.