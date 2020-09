Mühlhausen. Mit einem klaren Erfolg ist der Post SV Mühlhausen III in die neue Saison in der 1. Tischtennis-Bezirksliga gestartet.

Den erhofft positiven Einstand in die neue Tischtennis-Saison in der 1. Bezirksliga (Staffel Nord) hat Post SV Mühlhausen III gegeben. An eigenen Tischen feierte das Quartett von Kapitän Tobias Müller einen souveränen 8:2-Erfolg über Aufsteiger SV 05 Friedrichroda.