Auftaktgegner weckt bei Blau-Weiß Goldbach böse Erinnerungen

In Mühlhausen starten die Handballer des Blau-Weiß Goldbach/Hochheim (rechts, Matthias Dreyße) in die Thüringenliga-Saison 2020/21.

Es ist soweit. Der Handball geht in eine besondere Saison. Als offizielles Eröffnungsspiel auserkoren hat der Thüringer Handballverband (THV) die Partie zwischen Aufsteiger Post Gera und dem LSV Ziegelheim am Sonntag. Der erste Tabellenführer der neuen Thüringenliga-Serie wird allerdings schon am heutigen Samstag gekürt. Zwischen dem VfB TM Mühlhausen und dem SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim (Anwurf 19.30 Uhr in der Görmarhalle). Ursprünglich sollten die „Hornissen“ mit einem Heimspiel starten, doch wegen Bauarbeiten in der Nessetalhalle wurde der Spielort getauscht.