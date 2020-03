Auma beendet zweijährige Siegesserie des Tabellenführers

Nach zwei selbst zu verantworteten Niederlagen in Stadtroda und Jena empfingen die Aumaer Handballer den ungeschlagenen Tabellenführer aus Hermsdorf und standen so vor einer äußerst schweren Aufgabe. Trotz sieben Punkten Unterschied, war es das Spitzenspiel der Verbandsliga am Wochenende, auch wenn die Aumaer von der Papierform, trotz weißer Weste in eigener Halle, nur Außenseiter waren.

Und ausgerechnet in dieser Partie musste der Trainer neben dem verletzten Torwart Leon Geiler auch auf Spielmacher Erik Hoffman verzichten, setzte Karsten Fritzsche, Yves Wittmann und Marius Selzer aus der zweiten Mannschaft mit auf die Bank.

Aber nun zum Spiel, in dem ließ Dustin Warnke in der ersten halben Minute mit dem 1:0 das Aumaer Publikum erstmals jubeln. In der Folgezeit eine ausgeglichene und jederzeit faire Partie, in der die Gäste immer wieder zu einfachen Treffern kamen. So mussten die Blau Weißen beim 2:3 erstmals einen Rückstand hinnehmen, blieben aber mit starker Handballkost bis 7:7 nach einer Viertelstunde auf Tuchfühlung.

Danach überboten sich die Aumaer Akteure mit dem Auslassen von Chancen, was die Routiniers aus Hermsdorf zu nutzen wussten und mit 10:7 in Front zogen. Doch die Hausherren kämpften weiter. Der an diesem Tag bärenstarke Andreas Röhler hielt mit zwei Treffern den Rückstand konstant. Daran änderte sich auch bis zum Pausenpfiff nicht viel. Zwar mühten sich die Hausherren, spielten guten Handball, scheiterten aber oftmals am starken Torhütergespann der Gäste. Sechs Minuten gelang so kein Treffer und die Hermsdorfer marschierten beim 14:10 in Richtung eines weiterem Sieges.

In der letzten Minute verkürzt Lukas Kraske noch zum 11:14-Pausenstand aus Aumaer Sicht. Nach Wiederbeginn ein Pfostentreffer der Gäste, doch auch die Aumaer scheiterten vom Siebenmeterpunkt und mussten das 11:15 hinnehmen.

Vier Treffer im Rückstand gegen Hermsdorf war sicher nicht Ohne, doch die Blau-Weißen bewahrten nicht nur die Ruhe, sondern präsentierten mit lautstarker Unterstützung der zahlreichen Fans nun starken Handball. So gelang es binnen sechs Minuten zum 15:15 auszugleichen. Die Gäste schienen in dieser Phase etwas von der Rolle, kamen dreizehn Minuten nicht zum Torerfolg und die Aumaer trafen durch Lukas Kraske und Tim Seidel zur vielumjubelten 17:15-Führung. Doch da waren noch lange sechszehn Minuten zu spielen. Routinier Manuel Rust mit zehn Treffern bester Gästeakteur erzielte den Anschlusstreffer, auf den die Aumaer mit dem 19:16 per Siebenmeter antworteten.

Was folgte waren überaus spannende letzte zehn Minuten. In denen kamen die Gäste beim 20:19 wieder zum Anschlusstreffer. Mit vorbildlichem Kampf verteidigten die Aumaer die Führung und erhöhten nach dem 22:21 auf das letztlich vorentscheidende 24:21. In den letzten vier Minuten gelang den Aumaern trotz vorhandener Chancen kein Treffer mehr, aber in einer wahren Abwehrschlacht wurden auch nur zwei Gästetreffer zugelassen.

Die Aumaer gewannen so nicht unverdient mit 24:23 und fügten den Gästen die erste Niederlage seit dem 27. Januar 2018 zu und bleiben in dieser Saison in heimischer Haller ungeschlagen

Auma: Karsten Fritzsche, Manuel Krause, Andreas Röhler (7), Tim Seidel (5), Yves Wittmann, Lukas Kraske (5), Marius Selzer, Julian Knapp, Patrick Mattke (1), Andre Grille, Toni Wetzel (1) und Dustin Warnke (5).