Aus beim ZFC Meuselwitz: Heiko Weber muss als Trainer gehen

Meuselwitz. Überraschende Personalie in der Fußball-Regionalliga: Ein Jenaer Urgestein ist raus – wer für ihn im nächsten Spiel gegen den FC Carl Zeiss Jena übernimmt.

Der ZFC Meuselwitz hat sich von Trainer Heiko Weber getrennt. Wie der Fußball-Regionalligist am Dienstag mitteilte, ist der 57-jährige Fußballlehrer von seiner Verantwortung für die Mannschaft mit sofortiger Wirkung freigestellt und beurlaubt worden.

Bis zum Saisonende soll der aktuelle Co-Trainer Christian Hanne diese Funktion übergangsweise übernehmen. „Das Präsidium hat die Zuversicht verloren, dass die zuletzt deutlich negative Tendenz unter Heiko Weber gestoppt wird“, heißt es in der Information der Meuselwitzer. Ein neuer Cheftrainer solle möglichst bis zum 15. Juni präsentiert werden.

Vier Niederlagen in Punktspielen in Folge

Weber war vor der Saison von der aufgelösten zweiten Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena zum ZFC gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben. In dieser Saison kämpft die Mannschaft gegen den Abstieg aus der Regionalliga und ist im Halbfinale des Landespokals am FC Carl Zeiss Jena gescheitert. Die sportliche Tendenz war negativ: Die Meuselwitzer verloren die vergangenen vier Punktspiele allesamt. Am Sonntag unterlag die Mannschaft mit 0:3 gegen den Chemnitzer FC.

Weber hatte in den vergangenen Wochen mehrfach sein Team kritisiert. Im Interview mit unserer Zeitung sagte er: „Manchmal geht es uns zu gut. Wir haben gute Bedingungen, sind ein lieber Verein, der Rücksicht auf Lehre, Schule oder Arbeit nimmt. Die Rücksicht führt dazu, dass sich einige darauf ausruhen. Dabei sollten die erfahrenen Spieler doch die jüngeren antreiben.“

Erstes Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena

Der Interimstrainer Christian Hanne feiert seinen Einstand mit dem Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena. Die Partie findet am Sonnabend, 22. April, um 14 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Der FCC muss zuvor am Mittwoch beim FC Energie Cottbus antreten. Das Spiel läuft live bei uns im Stream.

Beflügelt gegen den FC Energie Cottbus: Verteidiger ist besonders motiviert