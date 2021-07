Aus keinem guten wird der Siegerstern – Erfurts Faustballerinnen Landesmeister

Bachfeld/Veilsdorf. Dezimierte Faustballerinnen des TV 98 Erfurt werden Landesmeister. Erfurts Männer entrinnen dem Abstieg.

Nach der coronabedingten Pause fanden die diesjährigen Landesmeisterschaften der Frauen ohne Qualifikation mit allen Mannschaften in Bachfeld statt. Für den TV 98 Erfurt standen diese Meisterschaften eigentlich unter keinem guten Stern: Gleich drei Stammspielerinnen mussten durch junge Nachwuchskräfte ersetzt werden. Dennoch siegten die Erfurterinnen gegen Kurtschau und Veilsdorf souverän mit 2:0. Zeulenroda leistete mehr Gegenwehr und nahm dem mit 2:1 siegreichen TVE den einzigen Satz an diesem Tag ab.

Das Finale bestritten die beiden bis dahin ungeschlagenen Teams aus Bachfeld und Erfurt. Der erste Satz ging recht eindeutig an die Erfurterinnen. Den zweiten Durchgang gestaltete der Gastgeber ausgeglichen. Gegen Ende setzte sich aber die Routine des TVE durch, der sich gemessen an den Vorzeichen unverhofft den Titel sicherte. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, wobei auch die Nachwuchsspielerinnen „ihre Frau standen“, führte letztlich zum Titelgewinn. Daran beteiligt waren Jaqueline Scharfenberg, Susanne Kirsch, Theresa Lehmann, Lotte Heidler, Emely Westerhoff, Jasmin Semmler und Trainer Wolfgang Appel.

Nervenstark in der Abstiegsrunde die beiden Stadtilmer Teams besiegt

Die erste Männermannschaft des TV 98 Erfurt konnte bei den Landesmeisterschaften in Veilsdorf den Klassenerhalt sichern. Nach Niederlagen in der Vorrunde gegen den SV Sömmerda (1:2) und Bachfeld (0:2) musste sie sich in der Abstiegsrunde gegen die beiden Teams des FV Blau-Weiß Stadtilm behaupten. Gegen Stadtilm I siegte Erfurt mit Nervenstärke und Ausdauer 2:1 (13:11/6:11/11:9), hier zeigte insbesondere Zuspieler Paul Patzig eine gute Leistung. Gegen Stadtilm II brachte der eingewechselte Stefan Maurer mit zwei Matchpunkten den TVE in die Erfolgsspur zum 2:0 (15:14/11:7). Landesmeister wurde Zeulenroda. Der TVE spielte mit Peter Bruege, Bradley Frenzel, Ronald Köhler, Alexander Leidig, Stefan Maurer, Paul Patzig und Timo Schilling (Trainer: Wilfried Appel).