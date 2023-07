Aus Litauen über Brasilien zurück zu Medipolis SC Jena

Der Brasilianer Rafael Alberton Rodrigues ist zurück in Jena und will in der neuen Saison mit Medipolis SC angreifen.

ena. Was der Brasilianer Rafael Alberton Rodrigues bei seiner Leihe nach Litauen erlebt hat und was er jetzt mit den Jenaer Basketballern vorhat.

J Rafael Alberton Rodrigues sitzt am sonnigen Saale-Ufer. Und ein bisschen kommen beim 22-jährigen Center von Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena Heimatgefühle auf. Schließlich stammt Alberton Rodrigues aus Brasilien. „Wir wohnen in der Nähe von Porto Alegre, von dort ist meine Heimatstadt etwa soweit entfernt wie von Jena nach Gera“, erzählt der sympathische „Big Men“.

Bevor er von seiner Leihe zum litauischen Erstligisten KK Nevezis Kedainiai zurück an die Saale kam, nutzte er nach fast einem Jahr die Sommerpause, um mal wieder in seiner brasilianischen Heimat vorbeizuschauen. Vom Training lassen, konnte er aber auch beim Familienbesuch nicht. „Ich bin extra jeden Tag um 4.45 Uhr aufgestanden, habe vormittags trainiert, um nachmittags Zeit für meine Lieben zu haben“, berichtet der Brasilianer.

Mit 2,14 Meter echte Naturgewalt

Und dass er viel trainiert hat, sieht man ihm an. Alberton Rodrigues, der von 2020 bis 2022 in Jena spielte, ehe er leihweise nach Litauen ging, hat noch einmal deutlich an Muskelmasse zugelegt. Mit seinen 2,14 Metern ist er eine echte Naturgewalt, die dem Jenaer Spiel unterm Korb noch mehr Physis verspricht.

Der 22-Jährige hat die Zeit wie geplant genutzt, um sich noch einmal weiterzuentwickeln. „In Litauen habe ich mit vielen Leuten aus unterschiedlichen Ländern gespielt.“ Und von allen hat er sich etwas abgeschaut, an seinem „Basketball-IQ“ gearbeitet, wie er sagt. In vielen Bereichen habe er den Schalter umlegen können, „hat es klick gemacht“. Der Trip ins Baltikum war sportlich durchaus erfolgreich, mit Kedainiai schaffte er als Achter den Sprung in die Play-offs.

Dass die in der zurückliegenden Saison seinen Jenaern versagt blieben, konnte er gar nicht glauben. „Jetzt hoffe ich auf ein besseres Jahr mit Jena, erfolgreicher als das zurückliegende.“

Bereits 38 Spiele für Jena absolviert

Das Gelernte will er dafür bei seinem neuen, alten Team einbringen, sich zu einer echten Alternative auf der Centerposition entwickeln. Seine Mitspieler unterm Korb – Alex Herrera und Robin Lodders – kennt und schätzt er noch aus den beiden Jahren, in denen er für die Saalestädter 38 Zweitligaspiele bestritt. „Alex spielt sehr physisch, ist gut im Rebounding. Robbin ein hervorragender Werfer.“ Von beiden will er sich viel abschauen, auf die Tipps von Cheftrainer Björn Harmsen, der ihn fest in seine Rotation eingeplant hat, hören, um den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere zu machen.

In Jena fühlt er sich jedenfalls pudelwohl. „Es ist, als ob ich zu meiner zweiten Familie zurückgekommen bin.“ Und wenn ihn doch die Sehnsucht nach Brasilien packt, hat er immer noch das Saale-Ufer.

