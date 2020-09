Auswärtspleite folgt Heimsieg für die SpVgg Rudolstadt II

Die zweite Männermannschaft der Spielvereinigung Rudolstadt musste an ihrem 1. Spieltag der 1. Landesklasse Staffel II der Männer über die 120 Wurf bei den Aktiven des Unterloquitzer SV antreten, die auf den Bahnen der Mehrzwecksporthalle in Kamsdorf ihr „zu Hause“ haben. Hier bewiesen die Gastgeber, dass sie sich schon gut auf ihre Heimbahn eingestellt haben und siegten mit 6:2 bei 3167:3075 Zählern souverän.

Dabei ließ sich der Wettkampf gar nicht schlecht an. Mirko Schmidt zeigte gegen Lucas Bloß ein gutes Spiel und hatte den Mannschaftspunkt bereits nach drei Bahnen eingefahren. Letztlich gewann der Rudolstädter mit 3:1 (538:505). Florian Jäkel wiederum musste zunächst zwei Satzpunkte an Andreas Probst abgeben, eh er die noch verbleibenden Sätze für sich entschied. Der Rückstand der ersten beiden Bahnen war allerdings zu groß, um hier das Ruder dieses Vergleiches noch herumreißen zu können. Mit einem 2:2 bei 559:499 Kegel ging es in die Kabinen.

In den Partien des zweiten Durchgangs ein ähnliches Bild. Während Henry Vinz sich mit den Tagesbestwert der Saalestädter von 554 Zählern und einem 4:0 gegen Jens Geyer durchzusetzen wusste und hierbei 52 Kegel mehr zu Fall brachte, musste Rainer Hässlich gegen den letztlich Gesamttagesbesten Daniel Huschka ran. Auch hier gab es ein 4:0 bei Werten von 573:512 Zählern.

Doch der Wettkampf schien angesichts eines 36 Zähler großen Vorsprunges noch nicht verloren. Zumindest am Beginn des Schlussdurchgangs. Und dieser verlief alles andere als zufriedenstellend. Thomas Barth gewann seinen ersten 30er gegen Robin Geyer, musste aber dann den Unterloquitzer ziehen lassen. Hier siegte der Gastgeber mit 3:1 bei 521:508 zu Fall gebrachten Kegel. Rainer Wernicke hingegen gab zunächst drei Sätze an René Schunke ab, eh er die letzte Bahn sein Eigen nennen durfte. Doch da waren die Messen bereits gesungen. Mit einem 3:1 bei 507:466 Zählern in der Summe ein deutliches Resultat.

Rudolstädter überraschen Favoriten

Am zweiten empfingen die Kegler die Aktiven des SKC Saalfeld. Den als Favoriten angereisten Gästen konnte man von Beginn an Paroli bieten und wurde letztlich mit dem Erfolg durch das 6:2 bei 3166:3116 Kegel belohnt.

Solide Leistungen des ersten Durchganges legten einen guten Grundstein. Auch wenn Rainer Häslich gegen Kevin Möller alle vier Satzpunkte abgeben musste, blieb er mit seinen 516 zu Fall gebrachten Kegel nah am Saalfelder dran, der mit 530 Zählern nur wenige mehr hatte. Florian Jäkel hingegen nutzte den schlechten Tag seines Gegenübers Tim Enger aus. Hier teilten sich beiden Aktiven die Satzpunkte. Das Spiel ins volle Bild entschied am Ende die Partie zu Gunsten des Rudolstädters, der beim 548:522 für den ersten Mannschaftspunkt der Gastgeber sorgte.

Die mittleren Partien gehörten sodann in Gänze der Spielvereinigung. Henry Vinz kam gut ins Spiel und brachte sich mit zwei Satzpunktgewinnen und 55 Zählern mehr auf der Habenseite gegen Willi Peschel in aussichtsreiche Position. Doch der SKC-ler gab nicht klein bei, gewann die beiden noch zu absolvierenden Bahnen und zog damit in den Satzpunkten gleich. Den Rückstand allerdings vermochte er nicht mehr wett zu machen, was beim 2:2 mit 519:488 Kegel einen weiteren Mannschaftspunkt für die Gastgeber ausmachte.

Einen hervorragenden Wettkampf lieferte Mirko Schmidt gegen Reinhard Möller ab. Nach 60 Wurf führte Mirko Schmidt bei 300 zu Fall gebrachten Kegel und den beiden gewonnenen Sätzen. Der halbe Punkte auf der dritten Bahn reichte dann bereits für den Mannschaftspunkt. Dennoch war hier noch lange nicht Schluss. Mit einer guten letzten Bahn vermochte Mirko Schmidt seinem Widerpart weitere Zähler zu entreißen, was letztlich in einen 3,5:0,5-Erfolg bei 554:494 mündete.

Da hieß es dann für das Rudolstädter Schlusspaar nur noch den Gegner auf Distanz zu halten. Und dies lief richtig gut, auch wenn Saalfeld nochmals alles in die Waagschale warf. Rainer Wernicke traf auf einen gut aufgelegten Joachim Hönecke. In allen vier Sätzen war Rudolstadts Teamleader seinem Konkurrenten unterlegen, der mit 551 Zählern den Tagesbestwert und den zweiten Mannschaftspunkt der Gäste erspielte. Mit diesem Ergebnis verkürzte Joachim Hönecke den Rückstand seiner Crew allein um 80 Zähler.

Thomas Barth musste sich im noch verbleibenden Duell mit Michael Schneider auseinandersetzen. Mit sehr guten Räumern sah Thomas Barth beim Stand von 2:0 und 299:263 Zählern nach 60 Wurf wie der sichere Sieger in dieser Partie aus. Doch da hatte der Rudolstädter die Rechnung ohne Michael Schneider gemacht, der mit ausgezeichneten 152 Zählern auf der dritten Bahn in den Satzpunkten verkürzte und sich bis auf 13 Zähler an Thomas Barth heranspielte. Dieser allerdings blieb cool, nutzte die Schwäche seines Gegenübers ins volle Bild auf dem letzten 30er, was den Vorsprung wieder anwachsen ließ. Am Ende gab es ein 3:1 mit 556:531 Kegel und die Tabellenpunkte für die Spielvereinigung.