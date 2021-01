Bad Blankenburger Ralf Langbein, der Mann im Hintergrund

Die Überraschung gelang: "Als ich vom Thüringer Handballverband die Mail bekam, dass ich Funktionär des Jahres 2020 geworden bin, da habe ich schon etwas gestaunt", sagt Ralf Langbein. Das langjährige Mitglied des HSV Bad Blankenburg wusste bis dahin nämlich gar nicht, dass es eine solche Kategorie bei der Vergabe des Ehrenamtspreises gibt. "Wie komme ich denn zu der Ehre", sagt der 58-Jährige. Und er bekam die einleuchtende Antwort vom Landesverband: "So eine Auszeichnung bekommt man, wenn man viel macht."

Und der gebürtige Rudolstädter macht viel. Sehr viel. Allerdings seit einigen Jahren vor allem im Hintergrund. Seit dem Jahr 2000 ist Ralf Langbein, nach der Gründung des Handball-Fach-Ausschusses (HFA) bei der Organisation des Amateursportes aktiv. Er war verantwortlich für die Schiedsrichter, danach drei Jahre Jugendwart. Nach kurzer Pause stieg er als Spielwart ein, ist jetzt Spielleiter der Verbandsligen in Thüringen. Und natürlich, bei seinem HSV Bad Blankenburg ist er auch nicht wegzudenken: Hier war er beispielsweise im Öffentlichkeitsausschuss, organisiert heute Spielpläne, ist bei den Heimspielen des Viertligisten Zeitnehmer und Sekretär im Kampfgericht. Und ja, Schiedsrichter ist er auch.

Der Sport, insbesondere der Handball, lässt den gelernten Energieingenieur seit seiner Kindheit nicht los. "Auch wenn ich erst in der sechsten Klasse damit angefangen habe", erinnert er sich. Dabei hätte sein Start 1973 schon viel eher erfolgen können, stand sein Vater Hans doch ebenfalls im Tor. Dorthin zog es ihn dann auch, als ihn Kumpels überredeten, doch mal mit zum Handball zur BSG Chemie Schwarza zu kommen: "Wenn ich mitspiele, dann aber nur im Tor", so Langbein, der damit so ein bisschen die Familientradition am Leben erhielt. Später spielte er bei Dynamo Gera, wurde Übungsleiter und feierte mit dem dortigen Nachwuchs die Bezirksmeisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an der Vorrunde zur DDR-Meisterschaft.

Über Pößneck ging es dann Anfang der 90er Jahre zum HSV Bad Blankenburg - aber nicht auf den Funktionsstuhl, sondern zunächst wieder auf die Trainerbank. Dort suchte man einen Trainer für die Frauenmannschaft und Ralf Langbein ließ sich auf das Abenteuer ein. Bis zur Saison 1993/94, als die Frauen in die Bezirksliga aufstiegen: Dann war Schluss für den Aufstiegstrainer. "Ich bin manchmal an den Frauen verzweifelt, deshalb habe ich auch nur noch so wenig Haare", sagt Ralf Langbein und lacht. Danach zog es ihn wieder zur Jugend, trainierte er sechs Jahre lang nur Nachwuchsteams. Und entdeckte seine Liebe zum Schiedsrichterwesen. 1996 wurde er Leistungskader, pfeift seitdem Spiele bis zur Thüringenliga. Nicht zuletzt kümmert er sich seit Jahren um die Spielplangestaltung der HSV-Teams.

Die Auszeichnung, das sieht man Ralf Langbein an, freut ihn. Und motiviert ihn: Jedenfalls denkt er nicht daran, aufzuhören. Und er freut sich über solche Sätze wie "Im HFA Mitte läuft es fast von allein." Ein bisschen liegt das auch an seiner guten Arbeit.