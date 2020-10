Bad Langensalza II gleicht in letzter Minute aus

Nach dem 3:3 (1:2)-Remis gegen den SV Blau-Weiß Brehme muss der FSV Preußen Bad Langensalza II in der Fußball-Kreisoberliga auch nach dem vierten Spieltag weiterhin auf den ersten Saisonerfolg warten. Beide Mannschaften gönnten sich auf dem kleinen Kunstrasenplatz zunächst eine zehnminütige Abtastphase, bevor die Gäste durch einen Freistoß von Patrick Milbrat, den Preußen-Keeper Daniel Smolich zur Ecke abwehrte und Sebastian Klippsteins Eckball, der direkt an den Pfosten knallte (10./11.), für Gefahr sorgten.

Das weckte die Platzherren, die mit ihrer ersten gefährlichen Offensivaktion erfolgreich waren. Karlos Hötzel flankte von rechts in den Strafraum auf Kevin Mühlbach, der mit seinem Kopfball gegen die Laufrichtung Gästetorwart Jörg Armbrecht keine Chance ließ-1:0 (13.). Ab da wurde es ein munteres, intensives Match beider Teams. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten, die besseren für Brehme.

Klippstein trifft vom Strafstoßpunkt

Der Gäste-Co-Trainer Lars Seraphin animierte seine Jungs immer wieder, das Tempo hoch zu halten. Dynamisch drang Christian Weilert in den Preußen-Strafraum ein und wurde gefoult. Souverän versenkte Sebastian Klippstein den Foulelfmeter-1:1 (35.).

Bad Langensalzas Angreifer Maik Junghans hätte sein Team freistehend wieder in Front bringen können (37.), stattdessen sorgte der wieselflinke Chris Armbrecht nach schönem Flankenlauf mit Linksschuss für das Brehmer 2:1 (38.).

Nun zogen die Gastgeber wieder an, zwei Distanzschüsse kurz vor dem Pausenpfiff und zwei nach Wiederbeginn durch Tim Weißenborn (50.) und Marvin Baumgart (51.) verfehlten knapp das Ziel. Beide Abwehrreihen dominierten anschließend, so ergaben sich auf beiden Seiten nur wenige Chancen, bis ein zunächst gar nicht so gefährlich wirkender Flachschuss von Weißenborn den Innenpfosten traf und von dort seinen Weg ins Netz zum 2:2 fand (71.).

Spektakuläre Schlussphase

Das stachelte die Eichsfelder an. Und die gaben dann auch prompt die schnelle Antwort. Milbrat schlug einen Eckball vors Tor, Mittelstürmer Patrick Pöhl stieg am höchsten und köpft ein – 2:3 (75.).

Die Schlussviertelstunde gehörte Bad Langensalza II, die ihr Engagement mit dem Tor des Tages durch Weißenborn belohnten. Sein satter Schuss von rechts knallte an den Innenpfosten und ging dann über die Linie-3:3 (89.).

Die Verantwortlichen sprachen von einem verdienten Remis. „Wir hatten vor der Pause leichte Vorteile“, befand Brehmes Co-Coach Seraphin. Bad Langensalzas Christian Maroldt lobte die gute Moral sowie die Einstellung und Laufbereitschaft seiner Jungs.

Tore: 1:0 Mühlbach (13.), 1:1 S. Klippstein (35., FE), 1:2 Armbrecht (38.), 2:2 Weißenborn (71.), 2:3 Pöhl (75.), 3:3 Weißenborn (89.)