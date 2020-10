Bad Langensalzas Trainer Wirth bemängelt Abschluss

Nicht über ein 1:1 (1:1) kam Preußen Bad Langensalza in der Fußball-Verbandsliga gegen die SpVgg. Geratal hinaus. Damit verharrt die Elf von Trainer Thomas Wirth mit zwölf Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. „Dem Spielverlauf nach ist die Punkteteilung zu wenig für uns“, sagte der heimische Coach Thomas Wirth. Den Siegtreffer für die Preußen hatte Dominik Finger zweimal auf dem Fuß, schob das runde Leder aber jeweils am gegnerischen Torwart Nils Bradsch sowie am Pfosten vorbei.

„Wenn man solche klaren Möglichkeiten nicht verwertet, kann man auch nicht gewinnen“, betonte der Preußen-Trainer und sprach damit das Hauptmanko seiner Schützlinge in den vergangen Wochen an. „Wir benötigen einfach zu viele Chancen, um erfolgreich zu sein“, sagte der Pädagoge weiter. Die Gäste aus dem Thüringer Wald gingen bereits nach 13 Minuten durch Benny Linse in Führung. Preußens Torjäger Martin Fiß (36.) gelang vor dem Seitenwechsel noch der Ausgleich, der bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Marko Gaßmann aus Nohra Bestand hatte. Trotz der optischen Überlegenheit fehlte den Preußen an diesem Spieltag die Qualität, um die defensiv orientierten Gerataler in die Knie zu zwingen. „Daher bin weder mit dem Auftritt meiner Elf noch mit dem Resultat zufrieden“, bemerkte Wirth und hofft auf eine Steigerung in einer Woche beim Tabellenzweiten Eintracht Eisenberg.