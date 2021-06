Bad Lobenstein II schlägt Titelverteidiger, Tanna siegt nach Krimi

Langenorla. Die Viertelfinalisten im Kreispokal Saale-Orla/Saale-Holzland/Jena stehen fest. So liefen die Achtelfinalspiele:

FSV Orlatal Langenorla II – SV Jena-Zwätzen II 6:4 n.E. (0:1, 2:2)

Die zweite Mannschaft vom FSV Orlatal sorgte für die Überraschung. Im Elfmeterschießen konnten sich die Platzherren um Trainer Mario Preissler gegen den Kreisoberligisten mit 6:4 durchsetzen. Den besseren Start hatte der Favorit aus Jena-Zwätzen, der durch Stubenrauch (29.) in Führung ging. Doch der FSV hielt dagegen und konnte nach dem Wechsel durch einen Doppelpack von Müller die Partie drehen. Sie sahen wie der Sieger aus, als Rudakoff die Gäste in der Nachspielzeit in die Verlängerung schoss. Da in dieser nichts passierte, musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Dabei hatten die Orlataler die besseren Nerven und konnten ihre Elfmeter durch Müller, Röhnisch, Stangl und Veliqi verwandeln, während für Jena-Zwätzen nur Heinek und Rudakoff trafen.

FSV Orlatal Langenorla – SG SV Elstertal Silbitz/Crossen 4:1 (2:1)

„Nach der langen Pause zeigten wir eine gute Leistung und konnten uns verdient durchsetzen“, sagt der zufriedene FSV Co-Trainer Thomas Könitzer. Im Duell der beiden Kreisoberligisten hielten die Gäste in den ersten 20 Minuten gut mit und gingen durch Just früh in Führung. Ab Mitte der ersten Halbzeit nahm Orlatal das Heft in die Hand und erzielte den Ausgleich durch Barth. Noch vor der Pause konnte der FSV die Partie durch Hinkelmann drehen, der nach einem Solo von Rosenberger traf. Und Hinkelmann war es kurz nach der Pause, der mit einem Distanzschuss auf 3:1 erhöhte. Die Gäste waren weiterhin bemüht, doch eine Wende konnten sie der Partie nicht mehr geben. Stattdessen sorgte die Reich-Elf durch Ebert für den Schlusspunkt.

SG VfR Bad Lobenstein II – FC Thüringen Jena 2:0 (1:0)

Da für den FC Thüringen Jena das Halbfinale im Landespokal im Vordergrund stand, hat deren zweite Mannschaft das Kreispokal-Achtelfinale in Bad Lobenstein bestritten. Dabei musste der Pokalverteidiger bei der Landesklassen-Reserve die Segel streichen. Die Koseltaler hatten mehr vom Spiel. Nachdem Linke die Führung vergab, leistete er die Vorarbeit für das 1:0 durch Hofmann. Die Gäste scheiterten mit der besten Chance an Keeper Steinbach, der kurz nach dem Wechsel einen Schuss aus dem Winkel kratzte. Stattdessen hatte die SG nach dem Wechsel beste Konterchancen, ehe Wirth in der 72. Minute für die Entscheidung sorgte.

SG SV Grün-Weiß Tanna – SC Empor Mörsdorf 3:2 n.V. (2:1, 2:2)

Im Duell zweier Kreisligisten konnten sich die Grün-Weißen nach Verlängerung durchsetzen. Die Heinisch-Elf hatte mehr vom Spiel und ging durch Eisenschmidt früh in Führung. Wie aus dem Nichts der Ausgleich durch Willner (25.), der mit einem haltbaren Schuss traf. Dieser Treffer gab den Gästen Auftrieb, die danach besser ins Spiel fanden. Doch torgefährlicher war die SG, die durch einen an Golditz verwirkten und von Dietrich verwandelten Strafstoß (37.) erneut in Führung ging. Auch nach Wiederanpfiff waren die Grün-Weißen einem Treffer näher, doch fehlte die Genauigkeit. Die Gäste wurden gefährlicher, selbst nach der Ampelkarte für Schmalz (75.). So hatten Schmid nach einem Solo und Neteque beste Chancen zum Ausgleich, den Hebenstreit per Kopf nach einer Ecke erzielte. Das Spiel ging in die Verlängerung, in der Gebhardt nach einem langen Pass von Dietrich für die Entscheidung sorgte.

TSV 1898 Oppurg – FSV Hirschberg 3:2 (2:1)

Ein spannendes Pokalspiel konnten die Oppurger knapp für sich entscheiden. Den besseren Start hatten die Gäste, die in der 15. Minute nach einem Konter durch Noack in Führung gingen. Kurz zuvor setzte Pittroff für das Heimteam einen Strafstoß an die Latte. Die Platzherren ließen sich nicht beirren und konnten noch vor der Pause die Partie drehen. Zunächst traf Rein zum Ausgleich (25.) und leistete in der 35. Minute die Vorarbeit für das 2:1 durch Modzelewski. Als Bockner kurz nach Wiederanpfiff ein unglückliches Eigentor zum Ausgleich unterlief, war die Partie wieder völlig offen. Kurz vor Schluss lag die Gäste-Führung in der Luft. Aber drei Hirschberger konnten Torwart Klötzing nicht überwinden. Stattdessen schoss Bockner in der 84. Minute seine Farben mit einem Seitfallzieher ins Viertelfinale.

Ebenfalls qualifiziert für das Viertelfinale haben sich der FSV Orlatal Langenorla III, FC Chemie Triptis und der SV Gleistal 90.