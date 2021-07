Der elfjährige Julius Weisleder spielt im offensiven Mittelfeld der Ruhlaer E-Junioren. Er traut Italien den EM-Titel zu.

„Deutschland hat in der Gruppe gar nicht so schlecht gespielt. Vor allem gegen Portugal waren sie richtig gut. Ausgeschieden ist die Mannschaft im Achtelfinale gegen England wegen der vielen blöden Ballverluste und weil sie schlecht verteidigt haben. Am stärksten fand ich bisher die Italiener. Ich rechne damit, dass sie auch Europameister werden.“