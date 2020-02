Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ballverlust sorgt für den späten K.o.

In einem echten Handball-Krimi unterlagen die A-Juniorinnen des Thüringer HC im zweiten Spiel der Bundesliga-Zwischenrunde bei der SG Kappelwindeck/Steinbach mit 34:35 (15:15). Während der gesamten Spielzeit gab es ein Spiel auf Augenhöhe – in den letzten zehn Sekunden entschied die Cleverness der Gastgeberinnen die Partie.

Eine nicht alltägliche Marke setzte THC-Spielerin Klara Schlegel mit 14 Treffern aus dem Feld.

Nach ausgeglichenem Beginn (4:4/7.) in der siebten Spielminute zogen die Gastgeberinnen auf 9:5 davon. Die Gäste wählten die Variante des Angriffs mit der siebenten Feldspielerin, die zum Anschlusstreffer zum 8:9 aus THC-Sicht führte. Dann konnte die Spielgemeinschaft wieder auf 14:10 vorlegen (25.). Mit je zwei Treffern sorgten Nele Weih und Klara Schlegel für den 15:15-Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte legten wieder die Gastgeberinnen vor, konnten sich in der 49. Minute auf drei Tore absetzen. Drei Minuten später glich der THC wieder aus. Beim 34:34 hatte der THC, dem vier Spielerinnen fehlten, in der Schlussminute den Ball, verlor diesen aber und die jüngste Spielerin der SG, Helena Bertele, traf zum 35:34.

Mit einem Sieg und einer Niederlage fällt die Entscheidung, ob der THC das Viertelfinale erreicht, erst am letzten Spieltag der Zwischenrunde am 1. März.