Barca kämpft gegen Neapel um den Viertelfinaleinzug

Für den FC Barcelona geht es um das Ticket für Lissabon - und um die Statistik. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den SSC Neapel am heutigen Samstag (21.00 Uhr/DAZN) hoffen die Katalanen, dass die eigene Erfolgsserie weitergeht.

Zwölf Mal in Folge erreichten Weltfußballer Lionel Messi & Co. zuletzt das Viertelfinale. Seit 35 Heimspielen in der Königsklasse sind die Katalanen unbesiegt. Die Aufgabe gegen Neapel im fast menschenleeren Camp Nou ist trügerisch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 1:1 getrennt. Nach der monatelangen Zwangspause bedingt durch die Corona-Krise ist Barcelona zuletzt schwächer als gewohnt aufgetreten. Auch den Liga-Titel musste der Verein von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen an den Erzrivalen Real Madrid abgeben.

"Neapel hat Spieler, die viel Qualität haben und sehr diszipliniert sind. Wir haben ein schweres Spiel vor uns", sagte Barcas Mittelfeldspieler Frenkie de Jong über den Tabellensiebten der abgelaufenen Serie-A-Saison und Gewinner der italienischen Pokals.

Ab dem Viertelfinale ändert sich in diesem Jahr coronabedingt auch der Turniermodus. Die restlichen Spiele werden im Schnelldurchlauf in Lissabon ausgetragen. Bereits am 23. August soll dann der Champions-League-Gewinner feststehen.

