Basketball-Held Dennis Schröder ist der MVP der WM

Manila. Dennis Schröder hat Deutschland zum Titel bei der Basketball-WM geführt. Zur Belohnung wurde Braunschweiger zum MVP ausgezeichnet.

Deutschlands Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder ist zum wertvollsten Spieler der Basketball-WM gewählt worden. Das Ergebnis des Journalistenvotings gab der Weltverband Fiba am Sonntag im Anschluss an den 83:77-Finalsieg der Deutschen über Serbien in Manila bekannt. Der 29 Jahre alte Spielmacher folgt mit der begehrten Auszeichnung auf Größen wie Shaquille O'Neal (1994), Dirk Nowitzki (2002), Pau Gasol (2006) und Kevin Durant (2010). Vor vier Jahren war der Spanier Ricky Rubio zum besten Spieler gewählt worden.

Schröders Teamkollegen hüpften einige Meter entfernt losgelöst auf und ab. Er selbst grüßte ungläubig ins Publikum. Die Trophäe erhielt der deutsche Kapitän vom ehemaligen NBA-Star Carmelo Anthony. Es ist die bedeutendste Individual-Auszeichnung in Schröders Karriere.

