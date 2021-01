Basketball-Löwen brechen erneut ein

Am Ende wieder hintendran: Die Basketball-Löwen Erfurt (stehend in Weiß: Lorenz Schiller, hier im Heimspiel gegen Koblenz) schafften es erneut nicht, ihr Leistungsvermögen konstant über ein ganzes Spiel abzurufen.

Ulm. Der Spielverlauf war ähnlich, der Endstand war es auch: Die Basketball-Löwen Erfurt haben vier Tage nach dem ersten auch das zweite Saisonduell mit der OrangeAcademy Ulm verloren. Sie mussten sich am Sonntagabend in Ulm mit 75:87 geschlagen geben und erlitten in ihrem fünften Saisonspiel die vierte Niederlage.

Wie im Heimspiel am Mittwoch lieferten die Erfurter dem neuen Spitzenreiter in den ersten beiden Vierteln ein Duell auf Augenhöhe. Während sie im ersten Duell beim Gang in die Kabine hauchdünn mit 30:31 zurückgelegen hatten, führten sie diesmal, angeführt von ihrem US-amerikanischen Spielmacher Ricky Price und ihrem englischen Neuzugang Rowell Graham-Bell nach 20 Minuten sogar mit 41:37. Doch die Ulmer präsentierten sich anschließend wie schon in Erfurt als das ausgeglichenere Team und drehten das Spiel. Sie gewannen das letzte Viertel mit 30:20 und holten sich Rang eins.

Das Problem für die Löwen: Price (20 Punkte) und der gegenüber seinem Debüt stark verbesserte Graham-Bell (Topscorer mit 25) erhielten offensiv zu wenig Unterstützung, kein anderer Erfurter punktete zweistellig. Bei Ulm gelang das dagegen gleich fünf Akteuren.

Wegen ihrer zweimaligen Corona-Zwangspause gehen die harten Wochen für die Löwen unvermindert weiter: Bereits am Mittwoch (18 Uhr) müssen sie wieder ran, diesmal bei den Ebbecke White Wings Hanau.